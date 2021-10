Thiago Alcántara avanza en su recuperación

El centrocampista de la selección española Thiago Alcántara, en una imagen de archivo. EFE/Kiko Huesca

Londres, 22 oct (EFE).- Thiago Alcántara sigue recuperándose de su lesión muscular en el gemelo y aún no ha podido volver con normalidad a los entrenamientos con el Liverpool, aunque ya ha empezado a correr.

El centrocampista español, que se lesionó el pasado 18 de septiembre contra el Crystal Palace, es una de las dos únicas bajas que tiene el Liverpool tras el duelo contra el Atlético de Madrid, junto al lesionado de larga duración Harvey Elliott.

Los 'Reds', que visitan al Manchester United este domingo, han recuperado a Curtis Jones, que se lesionó durante la ventana de partidos internacionales.

"La plantilla está bien. Hace solo dos días que jugamos contra el Atlético y tenemos que estar seguros de que todos están bien. Ahora mismo no te puedo decir quiénes están al 100 % y quiénes no", explicó Klopp en rueda de prensa.

"Lo único que está claro es que Curtis va a entrenar hoy con nosotros, la sesión completa. Y Thiago no. No ha estado aún en los entrenos, pero ha empezado a correr y eso es buena señal. Eso es lo que sé por ahora", añadió el técnico germano.