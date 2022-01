Siria.- El intento de redacción de una nueva constitución para Siria fracasa por falta de consenso

Pedersen califica de "gran decepción" las negociaciones del Comité Constitucional Sirio de esta semana



El proceso de redacción de una nueva constitución para Siria tras diez años de conflicto ha fracasado después de que las partes no hayan llegado a un acuerdo en la sexta ronda del Comité Constitucional Sirio en Ginebra, según ha lamentado el enviado especial de la ONU para este país, Geir Pedersen.



El objetivo era producir un texto que ayudara a construir un futuro pacífico para el país, pero el proceso ha sido "una gran decepción", ha indicado Pedersen, según informa Naciones Unidas en un comunicado.



El diplomático ha advertido de que hará "mucha falta una voluntad y comprensión adecuadas" para progresar en la cuestión después de que las discusiones que se han llevado a cabo en la última semana no cumpliesen el objetivo.



Precisamente, Pedersen ha coordinado desde el pasado lunes el proceso de redacción de la nueva carta magna entre el Gobierno, los copresidentes de la oposición del Comité Constitucional sirio --integrantes del órgano de redacción--, y la sociedad civil.



Esta ronda de reuniones ha seguido a casi nueve meses de negociaciones del enviado especial para alcanzar un consenso sobre la reforma constitucional.



En enero, Pedersen había informado de que no había avances suficientes en la quinta reunión del órgano de redacción, compuesto por 45 miembros, pero que, en cambio, había conciencia de que "no se podía continuar por el mismo camino".



DOS AÑOS DESDE LA PRIMERA REUNIÓN



Han pasado casi dos años de la primera reunión del Comité Constitucional sirio, un órgano de 150 miembros que comprende 50 representantes del Gobierno sirio, 50 de la oposición y 50 de la sociedad civil.



Quince miembros de cada uno de esos bloques componen el órgano de redacción. Los copresidentes del Comité, el representante del Gobierno sirio, Ahmad Kuzbari, y del lado de la oposición, Hadi al Bahra, se reunieron por primera vez con Pedersen el pasado domingo.



Tras el fracaso de la redacción de una nueva constitución, Pedersen ha aseverado que ahora el trabajo de las partes será concentrarse en sacar adelante los "principios" y conseguir acuerdos en los asuntos en los que hay discrepancias.



Pese a la situación, el enviado de la ONU ha destacado que esta semana se ha podido establecer cierta "confianza" que podría ser "la base de un nuevo entorno", si bien ha reiterado que hace falta "voluntad política" para encontrar una forma de "minimizar las diferencias e identificar los objetivos comunes" para llevar a adelante el proceso.



La oposición ha acusado al Gobierno de Damasco de retirarse de las negociaciones para la reforma constitucional, iniciadas en 2019, como consecuencia de la posición de fuerza que le otorga el controlar en torno al 70 por ciento del territorio del país tras diez años de guerra.



El propio presidente Bashar al Assad ha sido reelegido este mismo año para un nuevo mandato presidencial en unos comicios considerados ilegítimos por gran parte de la comunidad internacional.