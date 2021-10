Shiffrin a por su trono; Pinturault y Vlhova defienden título en el año olímpico

La estadounidense Mikaela Shiffrin, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Pontus Lundahl/TT

Madrid, 22 oct (EFE).- La estadounidense Mikaela Shiffrin, gran dominadora los pasados años, busca recuperar trono en la Copa del Mundo de esquí alpino, que arranca este sábado en el glaciar de Sölden (Austria); en un curso cuyo punto álgido lo marcarán los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022, y en el que el francés Alexis Pinturault y la eslovaca Petra Vlhova defienden título en la competición de la regularidad.

La Copa del Mundo se pondrá en marcha en el Rettenbachferner de Sölden (Tirol) con la disputa de un gigante femenino, un día antes de que se abra la competición masculina, en idéntica disciplina; en la que Pinturault, de 30 años, comienza a defender un título que desean los noruegos Henrik Kristoffersen (27) y Aleksander Aamodt Kilde (29) y el suizo Marco Odermatt (24). Shiffrin, que a los 26 ya lo ganó todo, emprende el camino hacia su cuarta gran Bola de Cristal, con permiso de Vlhova (26) y de la suiza Lara Gut-Behrami (30); en una temporada en la que todos buscarán la gloria olímpica en los Juegos de Pekín, entre el 4 y el 20 de febrero próximo.

Shiffrin, doble campeona olímpica y séxtuple mundial, apuntaba a su cuarta Copa hace dos cursos, pero el repentino fallecimiento de su padre, Jeff, primero; y las suspensiones a causa de la pandemia, después, ayudaron a que Federica Brignone -otra de las que aspiran a todo esta campaña- se convirtiera en la primera mujer de su país en ganar la Copa del Mundo: la primera en capturarla para Italia desde que lo hiciese por última vez el irrepetible Alberto Tomba, en 1995.

La temporada pasada, problemas de espalda obligaron a Mikaela a perderse varias pruebas técnicas y muchas de velocidad; y, con un sensacional arranque de curso, Vlhova acabó convirtiéndose en la primera eslovaca en alzar el gran Globo de Cristal. Sumó 1.416 puntos, 150 más que Gut, 'renacida' al lado del técnico español José Luis Alejo.

Otra suiza, Michelle Gisin -que de nuevo apuntará alto esta campaña- acabó tercera, con 1.130 puntos, 55 más que Shiffrin, que se conformó con ser cuarta en la general. Y con brillar en los Mundiales de Cortina d'Ampezzo (Italia): la súper-depredadora de Vail (Colorado) salió con un oro, dos platas y un bronce de los Dolomitas. Donde la reina fue Gut, con dos oros -en supergigante y gigante- y un bronce, en descenso.

Bronce en descenso en los Juegos de Sochi'14 (Rusia), a Gut, ganadora de la Copa del Mundo en 2016, sólo le falta, para completar su muy sobresaliente palmarés, un oro olímpico. "Y a por eso irá, a por una medallita que brille, de esas doradillas, en los Juegos", explicó, en conversación telefónica con Efe, el granadino Alejo.

Pero lo que arranca este sábado es la Copa del Mundo; y, desde que se retirase su compatriota Lindsey Vonn, en 2019 -el año que recogió el Princesa de Asturias de los Deportes-, la figura más mediática del deporte rey invernal sigue siendo una mujer: Shiffrin.

La estrella del 'US Team' cuenta 69 victorias en la competición de la regularidad -45 de ellas, en eslalon-, con lo que está a sólo trece de las 82 de la plusmarca femenina de Lindsey y a 17 del récord global histórico del sueco Ingemar Stenmark.

Vonn intentó mejorar a Stenmark y se quedó cerca. Sin lesiones, pocos dudan de que, antes o después, Shiffrin batirá al mito sueco. Este año encontrará, de nuevo -entre otras- la oposición de Gut. "El verano ha ido bien, buscamos más calidad y nos entrenamos en buenas condiciones. Con lo que tenga, en Sölden saldrá con todo. En cada carrera saldrá a dar el máximo", advirtió a Efe el técnico español.

Tras su retirada, también en 2019, el vacío que dejó el austriaco Marcel Hirscher -que ese año elevó a ocho su récord histórico de triunfos (seguidos) en Copa del Mundo- fue abismal. Ya no hay un dominador claro y, tras haberlo hecho los 31 años previos, Austria lleva dos sin ganar la Copa de las Naciones. En favor de Suiza.

Pinturault y Kristoffersen estaban llamados a suceder en el historial de la competición al astro salzburgués -doble campeón olímpico y con siete oros en Mundiales-, cuyas 67 victorias en la Copa del Mundo mejoró la pasada campaña Shiffrin. Pero la pandemia también convirtió en atípica la competición masculina y fue Kilde -que comparte más que entrenamientos con la estrella estadounidense- el que alzó el gran Globo de Cristal en 2020.

La pasada temporada, Kristoffersen flojeó. Pero Pinturault no dejó escapar su oportunidad: se convirtió en el primer francés en ganar la competición, 24 años después de que lo hiciese por última vez Luc Alphand. Sumó 1.260 puntos, 167 más que Odermatt y con 446 de ventaja sobre Marco Schwarz, ganador de la Copa de eslalon y que salvó la honra de Austria junto a Vincent Kriechmayr, que se llevó la de 'súper' y en Cortina ganó oro en esa disciplina y en descenso.

La competición que arranca este sábado en Sölden, que equilibra por primera vez el número de disciplinas técnicas (eslalon y gigante) y de velocidad (descenso y súper-G), concluirá el 20 de marzo en la estación francesa de Courchevel, sede de las finales. Y volverá a tener su fin de semana estelar en la estación austriaca de Kitzbühel (Tirol), donde 'doblará' el descenso del Hahnenkamm, el más difícil y prestigioso, que se disputará viernes y sábado; antes del eslalon del domingo 23 de enero.

Las míticas carreras del Hahnenkamm -que alcanzarán su octogésima segunda edición- elevan apuesta, con récord de premios en metálico: un millón de euros. Casi el doble del año pasado, cuando se repartieron 520.000. Cada ganador se llevará 100.000 euros, mientras que los segundos se embolsarán 50.000; y los terceros, 25.000.

Albert Ortega será el único español participante en el gigante del domingo. "Es mi segundo año seguido en la apertura de Sölden, y la verdad que este año me noto mucho más preparado y con las cosas claras para atacar desde atrás", explicó a Efe antes de partir hacia Austria desde Val Senales (Italia), el barcelonés, de 22 años.

Adrian R. Huber