Salida de asesores de Bolsonaro agrava desplome de mercado local

Jair Bolsonaro, Brazil's president, left, speaks with Paulo Guedes, Brazil's economy minister, during a swearing-in ceremony for Gustavo Montezano, chief executive officer for the Brazilian Development Bank (BNDES), not pictured, at the Planalto Palace in Brasilia, Brazil, on Tuesday, July 16, 2019. Montezano said one of his goals is to speed up the sale of stakes bank owns in companies; sees sale of up to 100 billion reais this year.

(Bloomberg) -- El desplome en los mercados brasileños se agudizó el viernes después de que miembros clave del equipo económico del Gobierno abandonaran sus cargos en protesta por planes para aumentar el gasto social que violarán una normativa fiscal clave considerada esencial para mantener la confianza de los inversionistas en el país.

El real retrocedía 0,9%, extendiendo sus pérdidas de esta semana a 4,4%. Las acciones cayeron 1,1% en la apertura, llevando el descenso desde el lunes a 7%, para registrar la peor caída del mundo. La presión adicional sobre los mercados se produce en un momento en que la inflación supera el 10% anual y el banco central se prepara para comunicar una decisión de tasa clave la próxima semana; los bancos ya están elevando las proyecciones por encima del consenso de un alza de 100 puntos básicos. Las operaciones de opciones ahora muestran una probabilidad de más de 83% de que el banco central aumente la tasa más que eso.

El límite de gasto de Brasil se está violando “de la peor manera posible”, dijo Gustavo Pessoa, socio fundador de la gestora de fondos de cobertura Legacy Capital. “La trayectoria de la deuda difícilmente convergerá con la recesión que debería enfrentar Brasil en 2022”, señaló Pessoa en una entrevista.El jueves renunciaron cuatro integrantes del equipo que reporta al ministro de Economía, Paulo Guedes: el secretario del Tesoro, Jeferson Bittencourt; el secretario especial de Tesoro y Presupuesto, Bruno Funchal; y dos de sus principales asistentes. Todos ellos atribuyeron públicamente su salida a razones personales, pero, en privado, expresaron su profunda preocupación por la generosidad fiscal de Bolsonaro y la falta de voluntad de Guedes para seguir retrasando esos planes, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas.

Sin embargo, el propio Guedes planea quedarse, según una persona con conocimiento directo de la situación, ya que cree que su salida no haría más que agravar la situación, dijo la persona.

Si bien muchos brasileños se han visto fuertemente afectados en términos financieros por la pandemia y, sin duda, resultarían beneficiados con una ayuda adicional, el riesgo es que el plan de gastos tenga un efecto contraproducente al profundizar un aumento de la inflación que solo debilitaría la tibia recuperación económica del país.

“Las señales son terribles”, señaló Gustavo Brotto, director de inversiones de Greenbay Investimentos, sobre el gasto adicional. “Significan más inflación y menos crecimiento”.

Bolsonaro ha estado presionando al equipo económico y al Congreso para encontrar un espacio presupuestario para pagar a los brasileños pobres 400 reales (US$70,68) al mes en la antesala de las elecciones de 2022, como parte de un nuevo programa social que es poco probable que se ajuste a la actual normativa sobre el límite de gasto. Los inversionistas aceptaron excepciones a la normativa fiscal al comienzo del brote de covid-19 el año pasado, pero cada vez son más cautelosos con los gastos adicionales.

Eso pone de relieve una dura realidad de la pandemia: si bien los países ricos del mundo pudieron repartir enormes sumas de dinero en efectivo para ayudar a su población y sus empresas a sobrellevar la crisis económica, a las naciones en desarrollo les ha resultado mucho más difícil implementar ese tipo de políticas. Los inversionistas solo estuvieron dispuestos a prestar a esos países una cantidad limitada de dinero el año pasado, y ahora están castigando a algunos de ellos –incluido Brasil, que trató de emular el gasto de las naciones desarrolladas el año pasado– ante señales de que la inflación podría salirse de control. Los precios al consumidor están subiendo a una tasa anual de 10% en Brasil, el ritmo más rápido en más de cinco años.

Pero las renuncias no se limitaron al equipo económico. En el Ministerio de Energía, el secretario de Petróleo y Gas Natural renunció luego de que Bolsonaro prometiera realizar pagos mensuales a los camioneros para compensar el impacto de los mayores precios del diésel.

Bolsonaro restó importancia a las salidas. Como dijo una persona con conocimiento de su pensamiento, el presidente prefiere que aquellos que no están de acuerdo con sus mandatos abandonen el Gobierno.

“Hay secretarios que quieren hacer valer su voluntad, por lo tanto, el ministro de Economía tomó su decisión”, dijo Bolsonaro más tarde en una transmisión por internet en las redes sociales. Anteriormente había dicho que Guedes permanecería en el Gobierno.

Presupuesto más flexible

Se espera que el cambio propuesto por Bolsonaro para la normativa fiscal, que actualmente se está debatiendo en la Cámara Baja, permita al Gobierno gastar 40.000 millones de reales adicionales el próximo año, según personas familiarizadas con el tema. El proyecto de ley también crea un límite anual para los pagos por orden judicial, lo que libera otros 40.000 millones de reales para gastos y eleva el margen presupuestario adicional total a unos 80.000 millones de reales.

La normativa de límite de gasto de Brasil ha estado en vigor desde 2017, restringiendo el crecimiento del gasto público a la tasa de inflación del año anterior. Los inversionistas lo ven como un pilar de la política fiscal necesario para evitar que las finanzas públicas se vean frustradas. El Congreso aprobó excepciones a la regla en 2020 y 2021 debido a la pandemia, lo que hizo que el déficit fiscal del país alcanzara casi el 14% del producto interno bruto el año pasado.

La mayor parte de ese déficit fue causado por un programa de ayuda en el marco del covid que pagaba estipendios mensuales a los pobres. La brecha se redujo a 5,6% del PIB para agosto después de que la ayuda se extendiera este año con términos menos generosos.

Nota Original:Brazil Market Rout Deepens as Bolsonaro Loses Economic Aides

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.