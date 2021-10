Rusia notifica 37.141 casos de covid y 1.064 muertes, nuevos máximos

Pasajeros con y sin mascarilla en el metro de Moscú. EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Moscú, 22 oct (EFE).- Rusia registró hoy 37.141 nuevos casos de coronavirus y 1.064 muertes por la enfermedad contagiosa, lo que supone nuevos máximos desde el inicio de la pandemia, informó el centro operativo de lucha contra la infección.

El mayor número de nuevas infecciones se dieron en Moscú (8.166), seguido de San Petersburgo (3.233) y la región de Moscú (2.428).

En total desde el inicio de la pandemia se identificaron 8.168.305 casos de coronavirus en todas las regiones.

Rusia es el quinto país del mundo con más casos de covid-19, solo por detrás de EE. UU., la India, Brasil y el Reino Unido.

Mientras, el número de fallecidos por la covid-19 volvió a superar el registró del jueves con 1.064 muertes.

Rusia ha notificado máximos en las tasas de mortalidad por coronavirus casi todos los días desde comienzos de octubre.

En Moscú fallecieron 79 personas, en San Petersburgo 67 y en el territorio de Krasnodar 40.

De forma acumulada Rusia suma 228.453 decesos por la enfermedad contagiosa, si bien las estadísticas oficiales sobre exceso de muerte en el mismo periodo triplican esta cifra.

Medido durante un periodo de 28 días, Rusia es el segundo país más afectado por la mortalidad en el mundo, superado solamente por EE. UU., según el mapa interactivo de la Universidad Johns Hopkins.

El problema al que se enfrenta Rusia es una baja tasa de vacunación -sobre todo por desconfianza- y el incumplimiento de muchos rusos de las medidas sanitarias, como por ejemplo llevar la mascarilla debajo de la nariz.

En total se han vacunado hasta el momento 47,58 millones de ciudadanos con la pauta completa, el 32,6 % de la población, insuficiente para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Ante la complicada situación epidémica, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el miércoles una semana de vacaciones retribuidas para los rusos desde el 30 de octubre al 7 de noviembre para frenar el avance del coronavirus.

También autorizó a las autoridades regionales prolongar este periodo de vacaciones después del 7 de noviembre si fuera necesario.

Siguiendo la orden de Putin, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ordenó el jueves once días de vacaciones pagadas para los moscovitas y el cierre de los servicios no esenciales del 28 de octubre al 7 de noviembre.

Durante ese periodo solo estarán abiertos los servicios esenciales como las farmacias, las tiendas de alimentación y los de venta de otros bienes de primera necesidad, señaló.

Se mantiene la atención médica, tanto la general como la de servicios de urgencia.

Previamente el alcalde anunció la vuelta al teletrabajo de al menos el 30 % de los trabajadores no vacunados contra el coronavirus y de los que no han pasado la enfermedad, y decretaron que los mayores de 60 años en las mismas condiciones deben quedarse en casa hasta febrero. EFE

cae/jac