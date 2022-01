Rocío Flores rompe su silencio con un revelador mensaje tras la separación de su padre y Olga Moreno

22-10-2021 Rocío Flores EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



Días complicados para Rocío Flores que, según apuntan diversas fuentes, podría haberse enterado de la separación de su padre, Antonio David Flores, y Olga Moreno, por la portada de la revista Lecturas, que desvelaba la sorprendente noticia el pasado miércoles, dejando completamente hundida a la hija de Rocío Carrasco.



Ese mismo día, a primera hora de la mañana - con la publicación, como quien dice, 'recién' llegada a los quioscos - veíamos a Ro llegando al domicilio familiar en Málaga sin querer confirmar o desmentir la ruptura de su padre y la que considera su segunda madre. Totalmente abatida, la influencer guardaba silencio tanto en ese momento como después, cuando regresaba a la casa que comparte con su novio, Manuel Bedmar, tras haber pasado varias horas con Olga.



Desde entonces, no hemos vuelto a ver a Rocío que, confesando que está "hundida" por las informaciones que han salido a la luz sobre una presunta deslealtad de su padre a Olga con una conocida reportera de Mediaset (muy amiga suya para más inri) ha preferido 'recluirse' en su casa y mantenerse en un discreto segundo plano a la espera de que los protagonistas rompan su silencio y aclaren qué hay de verdad en la noticia de su separación.



Una actitud que Ro ha cambiado radicalmente este viernes cuando, para nuestra sorpresa, ha compartido un revelador mensaje en sus redes sociales que parece ser un fiel reflejo del complicado momento que está viviendo. "Realidad: Te pasaron tantas cosas que no merecías, pero te enseñaron que eras más fuerte de lo que creías".



Un demoledor texto que no parece casual por parte de Rocío que, admitiendo entre líneas la separación de su padre y Olga Moreno, deja claro que con todo lo que ha vivido en los últimos tiempos ha aprendido, se ha hecho más fuerte de lo que pensaba y está dipuesta a continuar adelante. Toda una declaración de intenciones.