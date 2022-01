RDC.- OMS lanza un plan para tratar las conclusiones de la Comisión Independiente sobre abusos sexuales cometidos en RDC

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado este jueves su Plan de Respuesta de Gestión para abordar las conclusiones de la Comisión Independiente (CI) sobre las denuncias de abuso y explotación sexual durante la respuesta al décimo brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), tras la publicación del informe de la CI el 28 de septiembre.



"Me he comprometido a garantizar que el sufrimiento de los supervivientes y sus familias sea el catalizador de una profunda transformación de la cultura de la OMS", ha declarado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Este plan esboza los cambios que haremos como organización para cumplir este compromiso y crear una cultura en la que no haya oportunidad para que se produzcan la explotación y el abuso sexuales, no haya impunidad si se producen y no se tolere la inacción", ha añadido.



Así, el plan esboza medidas a corto plazo centradas en las recomendaciones más urgentes del informe de la CI: apoyar a los supervivientes y sus familias, completar las investigaciones, tomar medidas urgentes de gestión y poner en marcha una serie de revisiones y auditorías internas, y reformar las estructuras y la cultura de la OMS.



Asimismo, el plan también describe las medidas que la OMS emprenderá en los próximos 15 meses para establecer y poner en marcha un enfoque centrado en las víctimas y los supervivientes; garantizar que el personal y los dirigentes de la OMS sean responsables de la prevención, la detección y la respuesta a la denuncias de abuso y explotación sexual, e iniciar una revisión de las políticas, los procedimientos y las prácticas de la OMS para aumentar las salvaguardias contra las mismas en sus programas y operaciones.



Así las cosas, la OMS se compromete a proporcionar apoyo a las víctimas y los supervivientes, incluido un apoyo médico y psicosocial más completo; apoyo para aprender un oficio y recursos para iniciar un pequeño negocio; así como apoyo a los niños nacidos como consecuencia de estos abusos sexuales, mediante becas educativas y la cobertura de los gastos médicos.



También se seguirán investigando las presuntas faltas de gestión y las posibles faltas de conducta en relación con la no iniciación de los procedimientos de investigación descritos en el informe de la CI.



La OMS también ha asignado una cantidad inicial de 7,6 millones de dólares para reforzar su capacidad de prevenir, detectar y responder a las denuncias de abusos sexuales en diez países con el perfil de riesgo más elevado: Afganistán, República Centroafricana, RDC, Etiopía, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Venezuela y Yemen.



Además, la OMS garantizará la formación obligatoria previa al desplazamiento y la formación de actualización para cualquier otro despliegue; los canales de notificación de alertas o denuncias; la investigación rápida de las denuncias; y el seguimiento.



"La OMS ya está poniendo en práctica muchas de las recomendaciones de la Comisión Independiente", ha apuntado el director regional de la OMS para África, el doctor Matshidiso Moeti. "Durante el actual brote de ébola en Kivu del Norte, como parte de nuestra primera oleada de desplazamientos, enviamos a Beni a una experta en prevención de la explotación y el abuso sexuales. Junto con los socios de la ONU está impartiendo una formación en profundidad de dos días al personal y a las ONG y está llegando a los líderes de la comunidad para concienciarlos", explica.



En la última semana, casi 40 empleados de la OMS y de los socios de las Naciones Unidas han recibido formación en materia de prevención de la explotación y los abusos sexuales. Muchos de los que han recibido la formación la transmitirán a otros empleados. Casi 30 miembros de asociaciones comunitarias locales han recibido información sobre cómo proteger a la población de los abusos sexuales y denunciar los casos sospechosos.



El plan de respuesta se elaboró con aportaciones del personal de la OMS de toda la organización y de los Estados Miembros de dicha organización. Se actualizará periódicamente para integrar las lecciones aprendidas durante la ejecución y aprovechar la experiencia de los organismos de las Naciones Unidas y de los socios humanitarios y de desarrollo.



El equipo de Prevención y Respuesta a la Explotación, el Abuso y el Acoso Sexuales de la Oficina de la Directora General dirigirá la aplicación mundial del plan.