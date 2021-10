Rauw Alejandro da el primer gran concierto en Puerto Rico como parte de su gira

El artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro canta este jueves, durante un concierto celebrado en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico. El concierto de este jueves es el primero de cuatro programados en la isla caribeña para este fin de semana. EFE/Thais Llorca

San Juan, 21 oct (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro ofreció este jueves el primero de sus primeros grandes conciertos en su isla, como parte de su gira "Rauw Alejandro Tour 2021", que ya ofreció en España y Estados Unidos, y que ahora contó con Farruko, Reik, Chencho y Lunnay como invitados especiales.

El Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, es la sala donde el protagonista de la velada se presentará por cuatro ocasiones hasta el próximo domingo ante una casa llena y el de este jueves marca su espectáculo 50 de la gira.

Rauw Alejandro, de 28 años, arrancó este magno concierto ante más de 10.000 personas interpretando "Dile a él", el primero de sus más de treinta temas que forman parte de su listado de canciones, que recorren desde sus inicios en la música hasta los de su último disco, "Vice Versa".

En dicho tema, el también exfutbolista demostró en este concierto -que pareció más una fiesta de discoteca- las dotes de bailarín que lo caracterizan y lo apartan de los demás artistas urbanos latinos.

Raúl Alejandro Ocasio, nombre de pila de este artista, prosiguió la presentación interpretando "Strawberry Kiwi" y "Mood", ambos de su disco "Afrodisiaco", seguido de "Que le dé", "Enchule" y "Mírame".

"¿Dónde están las nenas de Puerto Rico? Me siento muy cabrón en mi 'Isla del Encanto' por primera vez aquí", fueron las primeras expresiones de Rauw Alejandro, para entonces proseguir la velada con "Una noche", "Tattoo" y "Nostálgico".

"Estamos haciendo historia en la noche de hoy. Oye, esto es un 'party' (fiesta) sorpresa. Los fanáticos de la música romántica los veo en la casa", continuó diciendo Rauw Alejandro para entonces dar paso a la participación de los primeros invitados, el grupo mexicano Reik para interpretar "Lokita".

Reik, a su vez, cantó "Noviembre sin ti", uno de sus temas más conocidos, y luego Rauw Alejandro retomó su presentación para cantar "La curiosidad" y "Elegí", para después presentar a su próximo artista invitado, el artista urbano puertorriqueño Lyanno para cantar "Mi llamada".

En ese momento, Lyanno le pidió a los presentes a encender la luz de su celulares para que la velada continuara de manera romántica y entonces interpretar "Todas", "Pensándote" y "Extrañándote".

Luego, Rauw Alejandro, ganador del Latin American Music Award 2021 como Nuevo Artista del Año, volvió a retomar su presentación para interpretar "Nubes", en la cual bajó del escenario al área de arena a saludar a sus seguidores.

Seguido, el artista cantó "Aquel Nap ZzZz", de su nuevo disco, "Vice Versa", "Brazilera", "Química", "Ponte pa' mí" y "Algo mágico".

Rauw Alejandro prosiguió el concierto invitando a su tercera sorpresa de la noche, el reconocido reguetonero puertorriqueño Farruko, con quien cantó "Fantasías".

Tras la interpretación, Rauw Alejandro agradeció a su colega "porque fue el primero que creyó en mí y gracias a Dios muchas cosas buenas han pasado en mi carrera".

Rauw Alejandro, sin embargo, le brindó a Farruko la oportunidad de interpretar dos de sus temas más sonados actualmente a nivel mundial, "Pepas" y "El Incomprendido", ambos incluidos en su disco más reciente, "La 167", provocando una algarabía de gran magnitud entre todos los presentes.

Rauw Alejandro siguió el espectáculo con "Dembow 2020", "Soy una gárgola", "La old skul", "Hasta que el sol salga", "Perreo pesau" y después invitar al veterano reguetonero Chencho Corleone como su último artista sorpresa de la noche.

Así, ambos artistas interpretaron "El efecto", entre otros temas, hasta que pasada la medianoche, Rauw Alejandro dejó claro que ese era el momento considerado "segmento para solteras" e interpretar "Dream girl", "Ponte pa' mí", "2/Catorce", "Sexo virtual" y "La nota".

Rauw Alejandro culminó el largo concierto con "Cúrame" y "Todo de ti", este último nominado a dos premios Grammy Latinos en su próxima edición el 18 de noviembre en las categorías en Grabación del Año y Canción del Año.

El espectáculo del sábado se transmitirá también en 19 salas de cines de Caribbean Cinemas en la isla.

Según una comunicación escrita del equipo de trabajo del artista, esta es la primera vez que en Puerto Rico se transmite un concierto en vivo en las salas de cine.

Este hecho se logró también para beneficio de las personas que no se han vacunado y los niños menores de 12 años que no pueden asistir a este tipo de evento multitudinario, según las más restricciones del gobierno.

La gira "Rauw Alejandro Tour 2021" comenzó en Estados Unidos el 15 de julio en Raleigh (Carolina del Norte).