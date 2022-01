Portaltic.-La Universidad de Chicago lanza nuevos cursos para formar a profesionales para la 'era del dato'

22-10-2021 Formación en análisis de datos. Debido a la digitalización del mundo, los datos han pasado a ser un elemento clave en cualquier empresa a la hora de analizar, planificar y tomar decisiones acertadas. En esta 'era del dato', la formación será clave para preparar a los profesionales para los nuevos retos, ya que los empleos del futuro requerirán de nuevas habilidades. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DE CHICAGO



MADRID, 22 (Portaltic/EP)



Debido a la digitalización del mundo, los datos han pasado a ser un elemento clave en cualquier empresa a la hora de analizar, planificar y tomar decisiones acertadas. En esta 'era del dato', la formación será clave para preparar a los profesionales para los nuevos retos, ya que los empleos del futuro requerirán de nuevas habilidades.



Según datos del informe 'The Future of Jobs Report 2020' del Foro Económico Mundial, solo el 60 por ciento de los conocimientos actuales de un profesional seguirán siendo necesarios para el desempeño de sus funciones en 2027. Esto ha obligado a algunos de los centros educativos más importantes del mundo a adaptar su oferta educativa.



Es el caso de la Universidad de Chicago, una de las instituciones educativas más prestigiosas y hogar de 93 Premios Nobel, que anuncia el lanzamiento el próximo 9 de noviembre de dos nuevos cursos 'online' en español y en inglés, de ocho semanas de duración cada uno de ellos, que formarán a sus alumnos en el dominio de los datos: 'Storytelling with Data' y 'Predictive Analytics for Marketing'.



Este centro ha adaptado su oferta académica al presente para afrontar los nuevos retos laborales de la era digital, pensado tanto para organizaciones como para profesionales. En un entorno económico en que las empresas miran más que nunca hacia el Big Data, la formación es indispensable y las salidas profesionales inmensas.



"A medida que la tendencia a emplear el Big Data se ha popularizado en todas las empresas, ha surgido una nueva necesidad: la de representar visualmente ese conjunto de datos para detectar y comprender de manera accesible las tendencias y los patrones escondidos en los datos", explican desde la Universidad de Chicago a través de un comunicado, en el que se detalla el enfoque de estos dos nuevos cursos.



En concreto, 'Storytelling with Data' brinda a los participantes la oportunidad de sacar provecho a la ingente cantidad de datos que inunda el día a día. Recopilar datos, organizarlos de manera coherente y comunicar a través de ellos es esencial en la era digital. "En definitiva, las empresas quieren acelerar sus tomas de decisiones y para ello buscan profesionales capaces de dominar los datos", añaden.



Por su parte, 'Predictive Analytics for Marketing' está enfocado a los profesionales de marketing y ventas que quieran perfeccionar sus campañas haciendo uso de los datos. Son esenciales para llegar a la audiencia correcta, medir el impacto de sus estrategias, predecir tendencias de consumo o pronosticar el valor del tiempo de vida del cliente. La Universidad asegura que controlando toda esa información los profesionales "podrán adaptarse de manera ágil a las tendencias del mercado, que cada vez es más volátil y competitivo".



El informe 'Tech Cities 2021', elaborado por la consultora de servicios tecnológicos Experis, estima que en 2021 se superarán los 212.673 empleos IT, frente a los 113.776 de 2019 y los 55.099 de 2017. Unas cifras que avalan la apuesta de los centros formativos por estas nuevas materias. "Estos cursos han sido creados de acuerdo a las necesidades específicas de los profesionales de hoy y de su entorno laboral, cada vez más digital y dependiente de las nuevas tecnologías", concluyen la Universidad de Chicago.