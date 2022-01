Portaltic.-El juego móvil PUBG: New State llegará el 11 de noviembre a las tiendas de Apple, Google y Samsung

22-10-2021 PlayerUnknown's Battlegrounds: New State POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PUBG STUDIO/YOUTUBE



MADRID, 22 (Portaltic/EP)



Krafton y PUBG Studio han compartido la fecha de lanzamiento de PlayerUnknown's Battlegrounds: New State, que estará disponible el 1 de noviembre a nivel global en las tiendas de aplicaciones de Apple, Google y Samsung.



PlayerUnknown's Battlegrounds: New State da un salto en el tiempo hasta el año 2051, e introduce un nuevo mapa interactivo y nuevos campos de batalla llamados TROI, con los que el jugador podrá comprobar la evolución que se ha vivido desde el juego original, ahora inmerso en un mundo más futurista.



El título ha sido diseñado para las nuevas generaciones de teléfono móviles, para ofrecer "gráficos de nueva generación", con la última tecnología en renderizado de iluminación Global, que hará que en la experiencia en el campo de batalla sea "realista e intensa" pero también "estable y fluida", como explicaron ambos estudios a principios de año.



Este viernes, han desvelado el dato que faltaba por conocer: su fecha de lanzamiento. PlayerUnknown's Battlegrounds: New State estará disponible en App Store, Google Play Store y Galaxy Store el 11 de noviembre, en todo el mundo.