Portaltic.-El consejo asesor reclama a Facebook "más transparencia" y revisará sus políticas sobre cuentas de alto nivel

MADRID, 22 (Portaltic/EP)



El Consejo asesor de contenido de Facebook, integrado por expertos independientes y que se dedica a casos de moderación complejos y a revisar sus políticas, ha reclamado que la compañía tenga "más transparencia" en sus decisiones de contenido, y comenzará a revisar el protocolo que sigue para verificar las publicaciones de cuentas de alto nivel.



El último informe de transparencia que ha publicado el Consejo asesor, relativo al cuarto trimestre de 2020 y los dos primeros de 2021, se ha acompañado con una recomendación general a la compañía para que sea más transparente en su moderación de cuentas de políticos o personas influyentes.



"Facebook no ha sido completamente comunicativo con el Consejo sobre su sistema de 'verificación cruzada', que la empresa utiliza para revisar las decisiones de contenido relacionadas con usuarios de alto perfil", ha concluido el Consejo en su informe.



La compañía de Mark Zuckerberg se ha comprometido a partir de ahora a proporcionar al Consejo información más completa, con más datos sobre el contexto que puedan resultar relevantes en estos casos de moderación, que implican a personas influyentes.



Como ejemplo ha citado el caso de la suspensión de la cuenta de Donald Trump por su relación con el asalto al Capitolio de Estados Unidos, en el que Facebook originalmente no proporcionó información al Consejo sobre su sistema de verificación cruzada, que aseguró aplicar solo en un pequeño número de decisiones, algo que reconoció posteriormente que podía resultar confuso.



El Consejo asesor de contenido también ha aceptado, a petición de Facebook, el encargo de proporcionar "opinión consultiva sobre políticas" para revisar este sistema de verificación cruzada y posibles formas de mejorarlo.



Como parte de esta revisión, Facebook acordó compartir con el Consejo los documentos relacionados con el sistema de verificación cruzada, como ya había informado anteriormente el diario Wall Street Journal.



Los expertos independientes han invitado a miembros de la sociedad civil y otros expertos a que les ayuden en el escrutinio de lo que han considerado como "un asunto crucial".



DATOS DEL INFORME DE TRANSPARENCIA



Asimismo, el Consejo asesor ha compartido en su informe de transparencia los datos relativos a su funcionamiento entre octubre de 2020 y el final de junio de 2021, un periodo en el que recibió alrededor de 524.000 peticiones de revisión de usuarios de Facebook e Instagram.



Las apelaciones de usuarios fueron aumentando, con alrededor de 114.000 casos en el cuarto trimestre de 2020, 203.000 casos en el primer trimestre de 2021 y alrededor de 207.000 en el segundo trimestre de 2021.



Dos tercios de las apelaciones al Consejo asesor procedían de usuarios que querían restaurar publicaciones que se habían eliminado de Facebook e Instagram por acoso y 'bullying' (31,3% del total) o discurso del odio (36,4%).



Cerca de la mitad (45,6%) de las reclamaciones durante este periodo procedieron de usuarios de Estados Unidos y Canadá, mientras que los usuarios europeos ocupan la segunda posición, con un 21,8 por ciento de las apelaciones.



El Consejo no cree que esta tendencia "represente la distribución real de los problemas de contenido de Facebook en todo el mundo", por lo que ha tomado medidas para tener más presencia entre los usuarios de Asia, el África subsahariana y Oriente Próximo.



La actividad del organismo independiente ha llevado a Facebook a restaurar 35 contenidos que Facebook había eliminado de forma incorrecta, de un total de 38 casos favorables, casi la mitad (47,4%) sobre discurso del odio.



El Consejo asesor recibió respuesta en la mayor parte de sus peticiones, un total de 130, mientras que en 12 casos la respuesta solo fue parcial y en otros 14 no llegó a responder.