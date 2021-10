Ponsarnau: "Tenemos que mover la defensa del Breogán con dinamismo"

El entrenador del Zaragoza, Jaume Ponsarnau. EFE/ Alejandro García/Archivo

Zaragoza, 22 oct (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Jaume Posarnau, ha señalado que en el partido que este sábado enfrentará a su equipo contra el Breogán en terreno aragonés, tendrán que mover la defensa de su oponente "con dinamismo".

"Una de las cosas que hemos visto es que jugando parados no tenemos recursos buenos. Tenemos que mover la defensa rival con la carrera, pero si atacamos en estático también porque nuestro ataque estático debe ser dinámico pero sabiendo todo el mundo dónde está, que es una de las cosas que nos faltaba aprender", ha añadido en rueda de prensa.

A este respecto ha insistido explicando que aunque el conjunto gallego intente limitar el juego maño tienen que encontrar "la forma de jugar dinámico, también en ataque estático" y ha resaltado que aspectos del juego como "el acierto, el rebote o las pérdidas" son "pluses" que pueden definir el partido.

Del equipo que entrena Paco Olmos ha destacado que es "muy táctico" y que desde la táctica "está encontrando cómo limitar sus no virtudes y potenciar su virtudes".

"Es un equipo con fe e ilusión, con jugadores que lo hacen muy bien vengan de donde venga. Su base Trae Bell-Haynes está siendo casi el mejor de la competición y Quintela es de los mejores escoltas", ha valorado del equipo lucense.

Además, ha resaltado que el Breogán está encontrando "ese talento especial" de Musa, un exNBA.

Ponsarnau quiere que la táctica con la que juega su próximo rival, "que maximiza sus virtudes y minimiza sus defectos", no condicione la dinámica de juego del Casademont Zaragoza.

Sobre su equipo ha desvelado que hasta la victoria del pasado miércoles contra el Hapoel Gilboa Galil estaban teniendo "frustraciones y lastres" por la ausencia de buenas resultados, algo que también se pudo ver contra el conjunto israelí.

"No tenía al equipo convencido y la ansiedad por el marcador se veía en el partido", ha recordado, añadiendo que, sin embargo, frente al equipo hebreo fueron capaces de hacer "bastantes cosas mejor" y que pudieron ganar por eso.

"Que sacáramos 17 tiros liberados, aunque fuera con bajo porcentaje, algo que no habíamos conseguido en toda la temporada, es una buena señal de que hay cosas que mejoran, pero también es evidente que aún queremos mejorar muchísimas más porque para lo que queremos conseguir es necesario mejorar", ha avisado.

El preparador del conjunto 'rojillo' ha recordado el apoyo que en los malos momentos está recibiendo de sus aficionados y que espera que frente al Breogán continúe igual, con un apoyo "al cien por cien"

"Queremos que los aficionados entiendan que todo lo que hacemos es para que sientan orgullos de nosotros. Sabemos que no hemos hecho cosas bien porque somos un equipo en construcción que quiere ser competitivo y que aflore el talento que tenemos, pero si la gente no está contenta de nosotros nos va a costar", ha apuntado.

Sobre la participación del pívot estadounidense Jamel McLean, que se lesionó en el partido de la Liga Europa, ha indicado que lo van a esperar "hasta el último momento" y que aunque "está difícil" su participación tanto el jugador como los servicios médicos van a intentar que pueda jugar.