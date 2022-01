Pipi Estrada desvela la cara oculta de Terelu Campos: "Me echó diez veces de su casa"

28-06-2019 Pipi Estrada apoyando a José Mercé y Tomatito EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO



MADRID, 22 (CHANCE)



Con la familia Campos en el ojo del huracán mediático después de la exclusiva del chófer de María Teresa Campos, Gustavo Guillermo, defendiendo a su jefa y desvelando la verdadera cara de Edmundo Arrocet, y del enfrentamiento público que mantienen Terelu Campos y Carmen Borrego en los platós de Mediaset, Pipi Estrada rompe su silencio.



Sin ningún tipo de relación con ningún miembro del clan desde su polémica ruptura con la madre de Alejandra Rubio en 2006 después de cuatro años de amor llenos de altibajos, el periodista deportivo no ha dudado en pronunciarse sobre el convulso momento que viven su exnovia y su exsuegra, a la que no duda en recomendar que se retire "con dignidad".



Tan presente tiene Pipi a Terelu que, hablando del "cese temporal" de su relación con Andreína, para la que no tiene más que buenas palabras, no ha podido evitar recordar su noviazgo con la colaboradora. "En su momento me echo diez veces de su casa, aquello era una auténtica locura". "Una vez me echo porque me levanté a hacer pis a las seis de la mañana y no levanté la segunda tapa del wc", confiesa, asegurando que la hija de Teresa Campos "era difícil y lo sigue siendo".



Siendo una de las personas que mejor conoce a las Campos no podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntar a Pipi por la exclusiva del chófer de Teresa, Gustavo, algo que ha sorprendido al periodista: "Es surrealista, es como un culebrón venezolano y tengo la sensación de que va a ir a peor. Nunca me imaginé que Gustavo estuviera en este papel". "Esto no lo hace por él. Esto está dirigido y bien dirigido", mantiene, asegurando que sabe "perfectamente" que Terelu no estaba de acuerdo con el paso al frente del asistente de su madre.



Sin posicionarse a favor de Teresa o de Edmundo tras sus versiones opuestas sobre la ruptura, Pipi confiesa que "en los cuatro años que estuve con las campos siempre escuchaba la palabra dignidad. ¿Y qué dignidad es esta? Me da risa. La dignidad ha quedado en que hay que salir adelante como sea. La dignidad la tienen encerrada con llave o han tenido la llave al río".



Por eso, y con ironía y asegurando que lo hace "con cariño", Pipi tiene un consejo para María Teresa Campos: "es una mujer que ha trabajado siempre y ha estado en primera línea de combate y muy respetada y admirada y ahora tener que retirarte, en soledad, en silencio, olvidada. Para una persona con este ego es muy duro. Uno tiene que asumir que el tiempo pasa y todos tenemos nuestro recorrido y que llega un momento que hay un punto final. Y lo tienes que poner con dignidad"



