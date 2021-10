Peso chileno supera a pares; suben curvas swap: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas andinas tenían resultados mixtos en medio de una intensa volatilidad en los mercados globales, en tanto que una mayor preocupación por la persistencia de la inflación hace que las curvas de tasas swap suban en toda la región.

El peso chileno subía 0,7% gracias a una entrada de capital. Con la proximidad de las elecciones presidenciales de noviembre, los operadores permanecerán atentos a si los candidatos conservadores podrán desafiar al izquierdista Gabriel Boric.

El peso colombiano y el sol peruano retrocedían a medida que el cobre en Londres y petróleo recortaban sus ganancias anteriores.

La principal fuente de volatilidad en los mercados de Latinoamérica han sido los tipos de cambio. Las curvas de Chile y Colombia continúan al alza en medio de la amenaza de una inflación global más persistente.

La próxima decisión de tasa de Colombia está programada para el 29 de octubre, economistas y operadores se muestran divididos sobre si los funcionarios mantendrán el ritmo del ciclo en 25 puntos básicos o lo aumentarán a 50 puntos básicos para adaptarse a los riesgos adicionales.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

