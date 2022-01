Perú.- Piden suspender la erradicación de la hoja de coca para poner fin al bloqueo que mantienen cocaleros en Perú

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El alcalde de la provincia de Carabaya, en el departamento de Puno, Fabio Vargas, ha pedido este viernes al Gobierno peruano que ponga fin a la política de erradicación de la hoja de coca con el objetivo de poner fin al bloqueo de las carreteras que mantienen desde hace semanas los cocaleros en el sector.



Vargas se ha reunido en Lima con el ministro del Interior, Luis Barranzuela, para trasladarle que no toda la coca que se cultiva en el país tiene fines ilícitos, sino que es parte de la cultura.



"Las políticas del Gobierno para erradicar la coca tendrán razón, pero aquí precisamente está controvertido porque probablemente haya coca sembrada para situaciones ilícitas pero que también nosotros respaldamos a nuestros hermanos cocaleros que producen la coca para la cultura, para chacchar", indicó en diálogo con RPP Noticias.



Frente al paro convocado por los cocaleros se ha establecido una mesa técnica para abordar la situación. En este sentido, Vargas también ha pedido a quienes mantienen el bloqueo que "depongan esa actitud de estar en la carretera porque no solamente (perjudica) a los hermanos que se están trasladando a otros departamentos, sino también a los cocaleros", recoge la emisora Radio RRP.



Vargas también ha recordado que se trata de un problema que "no es de ahora", por lo que se necesita un consenso urgente sobre la erradicación de este tipo de políticas.