Perú.- Perú demanda por inconstitucionalidad la ley sobre la cuestión de confianza porque solo busca "echar" a Castillo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Perú ha presentado este viernes una demanda de inconstitucionalidad contra ley aprobada esta semana en el Congreso regula la cuestión de confianza pues su único fin es "vacar al presidente", Pedro Castillo.



"Nos quedamos con que tenemos un Congreso que es autoritario, que es arbitrario y que en cualquier momento va a cumplir con su fin, porque el fin de esta ley que ha dado el Congreso es vacar al presidente", ha denunciado el ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien confía en que el Constitucional falle a favor del Gobierno.



"El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto en otro caso" y "encuentra que la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución con la clara finalidad de brindar al Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político", ha explicado.



La demanda presentada este viernes ante el Constitucional defiende que la ley aprobada por insistencia en el Congreso contraviene el Artículo 43 de la Carta Magna, en la que se contempla la separación de poderes para el buen "equilibrio y balance" entre el Gobierno y la cámara.



Asimismo, destaca el documento, la Constitución, entre otras facultades, reconoce, según el Artículo 118, "la competencia del Poder Ejecutivo para dirigir y ejecutar la política general del Gobierno".



Este jueves, Torres apeló al Artículo 99 de la Constitución para defender el "enjuiciamiento" de todos aquellos diputados que votaron a favor de esta ley, pues habrían incurrido en un delito de "irresponsabilidad inconstitucional", aunque, lamentó, "eso no va a pasar porque ellos no se van a enjuiciar a sí mismos".



La Constitución peruana establece que el presidente puede disolver el Congreso si los legisladores le niegan dos veces el voto de confianza, pero con esta medida el mandatario sólo puede pedir a los legisladores un voto de confianza sobre las políticas del Gobierno, y ya no sobre las reformas constitucionales.



Por otro lado, el Congreso aún puede destituir al presidente por incapacidad moral, una definición muy amplia que ha causado la destitución o renuncia de tres presidentes en los últimos tres años y medio, y sobre la cual el Gobierno presentó el martes una reforma para eliminar dicha opción al tratarse de un mecanismo que depende de la subjetividad del Congreso.