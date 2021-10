Perales recoge hoy en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

La nadadora Teresa Perales, ganadora de 27 medallas en cinco Juegos Paralímpicos, durante la rueda de prensa ofrecid antes de recoger, este viernes, el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021. EFE/Eloy Alonso

Oviedo, 22 oct (EFE).- La nadadora Teresa Perales, ganadora de 27 medallas en seis Juegos Paralímpicos, recogerá hoy el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021 por su excepcional palmarés y por su valiente compromiso social, con la vista puesta en competir en París 2014, donde ha anunciado que irá "de cabeza".

El jurado ha valorado la "dilatada y brillante" trayectoria de Perales así como su "profundo, activo y valiente compromiso social", y la reconoce como ejemplo para millones de personas con discapacidad, pone de relieve su excepcional palmarés y su capacidad de superación de todo un colectivo en el mundo.

La ganadora del premio, al que optaban dieciocho candidaturas de nueve nacionalidades, mermada por una luxación de hombro, logró en los Juegos Paralímpicos de Tokio la vigésimo séptima medalla de su carrera deportiva al conquistar la plata en los 50 espalda, con la que contribuyó al botín de 36 preseas alcanzadas por el equipo español.

"Poder venir a recoger el premio me hace mucha ilusión", ha dicho en Oviedo Perales, que precisó estar ingresada en un hospital más de veinte días entre Tokio y Madrid al término de los JJPP por un problema de salud, del que ha asegurado encontrarse "mucho mejor".

Teresa Perales (Zaragoza, 1975) ha conseguido 27 medallas paralímpicas, 6 en Sydney 2000, 6 en Atenas 2004, 5 en Pekín 2008, 6 en Londres 2012, 4 en Río 2016 y 1 en Tokio 2020, además de 22 podios en campeonatos del mundo.

Los reyes, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, presidirán mañana, viernes, la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que regresarán así a su tradicional escenario del Teatro Campoamor de Oviedo después de que la pandemia obligara el año pasado a trasladarla al Hotel de la Reconquista para celebrarse sin público.

Además de los discursos del rey, la princesa y el presidente de la Fundación, Luis Fernández-Vega Sanz, en la ceremonia intervendrán también intervendrá Teresa Perales, además del escritor y guionista francés Emmanuel Carrère (Letras); la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem (Comunicación y Humanidades); el cocinero, empresario y filántripo José Andrés (Concordia) y la bióloga húngara Katalin Karikó (Investigación Científica y Técnica).

En el escenario también estarán para recoger su diploma los científicos Drew Weissman, Ugur Sahin, Özlem Türeci, Derrick Rossi, Sarah Gilbert y Philip Felgner, que comparten junto con Karikó un premio que les distingue por sus contribuciones al desarrollo de algunas de las vacunas contra la covid-19, además de la artista servia Marina Abramovic (Artes) y las responsables de la ong Campaign for Female Education (Cooperación Internacional).

El galardón de los Deportes ha recaído en ediciones anteriores en la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn; la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, conocida como los All Blacks; el triatleta Javier Gómez Noya, los hermanos y jugadores de baloncesto Pau y Marc Gasol; el Maratón de Nueva York, la selección española de fútbol, el tenista Rafa Nadal o los pilotos de Fórmula Uno Michael Schumacher y Fernando Alonso, entre otros.