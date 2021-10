Operadores de bonos de Brasil se cubren ante caída del real

(Bloomberg) -- Los operadores tasas se están volviendo cada vez más escépticos de que los encargados de la política monetaria de Brasil logren frenar la inflación vertiginosa, a lo que se suman nuevos planes de gasto a los riesgos de que la moneda de la nación y las intervenciones del mercado de los bancos centrales no tengan un gran impacto.

Si bien el banco central de Brasil ha sido uno de los mayores impulsores a nivel mundial en términos de alzas de tasas de interés y ha actuado directamente en el mercado de divisas, sus intervenciones cambiarias se han anunciado claramente con anticipación, lo que potencialmente debilita su efectividad para frenar la caída del real. Al mismo tiempo, el presidente, Jair Bolsonaro, está impulsando los pagos sociales de una manera que parece que va a cambiar las reglas sobre el límite de gasto del país, una medida que el jueves provocó la renuncia de una serie de altos funcionarios de su equipo económico.

Incluso antes del éxodo masivo, el real se había debilitado un 12% desde mediados de año, el peor desempeño entre los principales mercados de divisas, y eso podría extenderse el viernes. Es probable que la depreciación solo se sume a las presiones inflacionarias locales y alimente las apuestas del mercado de bonos por tasas más altas en el corto plazo. La demanda de bonos vinculados a la inflación también está creciendo y el precio implícito de los aumentos inflacionarios durante los próximos dos años subió al 6,1%, un nivel no visto desde 2016.

“Deberíamos esperar más inflación y, en consecuencia, las tasas van a subir”, dijo Vinicius Oliveira, un operador de divisas del mercado spot en el Banco da China Brasil. “Las políticas fiscales y monetarias son divergentes, lo que genera malestar en el mediano y largo plazo”.

El rendimiento de los bonos brasileños a dos años subió el jueves por encima del 11%, una marca superada por última vez en 2016, al tiempo que los bonos soberanos experimentaron una venta masiva por cuarta semana consecutiva. Parte de eso, por supuesto, está relacionado con un aumento global en las tasas a corto plazo impulsado por las expectativas de ajuste de los bancos centrales en todo el mundo, pero el movimiento en Brasil ha sido más extenso que en la mayoría de los países.

El banco central brasileño se inclina ampliamente a elevar su tasa de interés de referencia en otro punto porcentual completo en su reunión de la próxima semana, aunque las opciones ahora sugieren una probabilidad de más del 82% de que el alza sea mayor que eso. Dado que ya es factible que un alza de 100 puntos básicos esté detrás de la curva, es probable que se produzca un alza y un mensaje mucho más restrictivo de lo esperado para ayudar a poner un piso a la moneda.

Es probable que un enfoque clave sea cómo responden los banqueros centrales a los planes del Gobierno para aumentar el gasto y la ausencia de nuevas reformas económicas. No realizar muchos comentarios al respecto podría alimentar la sensación de que están entregando un mensaje más expansivo, agregando más presión sobre la moneda y las tasas.

Bolsonaro y sus aliados políticos han esbozado planes para aumentar el tamaño de Bolsa Familia, el programa de distribución de ingresos de larga data del país. Pero en lugar de compensar eso con recortes en otras áreas, el Gobierno pasará por alto las reglas fiscales y esto tiene nerviosos a los inversionistas.

Los activos brasileños cayeron aún más el jueves tras las noticias sobre la situación fiscal. El índice bursátil de referencia bajó un 2,8% y los contratos de swap de tasas de interés subieron a medida que los operadores sopesaban los planes de ayuda a los camioneros junto con las noticias sobre el límite de gasto.

La clave no es solo el gasto adicional ya descrito por encima del límite de este programa, sino el hecho de que abre la puerta a otros aumentos. El periódico local O Globo informó que sectores del Gobierno y el Congreso ya están trabajando en más medidas que quedarían fuera del límite de gasto. Y como resultado, los operadores están moviendo los precios de los activos como si la regla ya no existiera.

Un posible freno a la caída del real podría provenir de la acción directa del banco central. Pero si bien la autoridad monetaria ha desplegado mucha potencia de fuego en este frente, la forma en que lo está haciendo podría silenciar su impacto.

Los funcionarios han señalado que venderán hasta US$18.200 millones hasta fin de año para compensar la demanda de dólares generada por los ajustes de cobertura que harán las empresas locales para adaptarse al cambio en la legislación fiscal. Además de eso, el banco central estaba realizando diariamente subastas adicionales de swap y en el mercado spot, vendiendo más de US$4.000 millones de dólares adicionales para frenar cualquier fluctuación intensa hacia la depreciación. Pero al programar el momento y el tamaño de cada intervención, el banco central potencialmente da a los bajistas una mayor confianza en no solo mantener sus apuestas, sino incluso usar las subastas para aumentarlas. Los funcionarios no anunciaron una subasta del jueves y el mercado aún está evaluando si eso significa que dejarán que la moneda flote libremente o dejarán de anunciar las subastas en un intento por aumentar su impacto en el mercado.

“Las subastas más discrecionales e impredecibles aumentan la eficiencia de la intervención”, dijo Sergio Goldenstein, exdirector del banco central de Brasil que ahora es estratega jefe de la firma de corretaje Renascenca BTVM.

Por ahora, sin embargo, parece haber poca diferencia entre la debilidad real y la posterior. Y sin la fortaleza de la moneda para apoyarse en la lucha contra la inflación, parece que los inversionistas en bonos no tienen más remedio que protegerse contra un aumento adicional de los precios al consumidor y apostar por un ciclo de ajuste más pronunciado o más largo.

