Olimpia y Guaraní, dos realidades opuestas que se ponen frente a frente

Fotografía de archivo de los jugadores de Olimpia. EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 22 oct (EFE).- En momentos en que atraviesan realidades totalmente opuestas, el Olimpia y el Guaraní se enfrentarán este fin de semana por la decimotercera jornada del Torneo Clausura paraguayo.

Último en la clasificación con apenas 12 unidades, el decano intentará mantenerse por la senda de la victoria a la que retornó en la pasada fecha.

Allí, los dirigidos por Julio César Cáceres vencieron por 0-2 al Guaireña, resultado que le dio el "respiro" que necesitaban, según indicó Richard Ortíz a Olimpia Media.

El centrocampista marcó uno de los tantos, mientras que el otro fue anotado por el uruguayo Alejandro Silva, goleador del equipo en el presente certamen.

Luego de la victoria, es probable que este domingo el director técnico apueste por un equipo igual o similar al que jugó en la pasada fecha con los históricos Roque Santa Cruz y Antolín Alcaraz en el once inicial.

Del otro lado, el Guaraní buscará conservar su posición de privilegio en una clasificación que lidera con 25 puntos, tres más que el Cerro Porteño.

Dirigido por el español Fernando Jubero, el visitante ganó siete de los 12 encuentros que disputó y apenas perdió uno. Además, ya venció al Olimpia en la cuarta fecha.

De acuerdo con esto, el conjunto amarillo y negro intentará repetir la victoria y para ello el entrenador volverá a apostar por una las figuras que tiene el Clausura: José Ignacio Florentín.

El delantero es el líder de la tabla de goleo con ocho anotaciones.

También el domingo, el Libertad recibirá al Nacional en un encuentro en el que intentará cambiar la pisada.

Luego de consagrarse campeón del Torneo Apertura y de avanzar hasta las semifinales de la Copa Sudamericana, el conjunto local se encuentra séptimo a once puntos del primero.

El sábado, el River Plate recibirá al Sol de América y el 12 de Octubre visitará al Sportivo Luqueño.

Finalmente, el Guaireña y el Cerro Porteño cerrarán la fecha el lunes en un encuentro que el visitante querrá ganar para no perder opciones de luchar por el título.