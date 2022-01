Níger.- El Ejército de Níger mata a cerca de 40 presuntos yihadistas cerca de la frontera con Malí

06-04-2007 Militares de Níger en sesión de entrenamiento POLITICA AFRICA INTERNACIONAL EJÉRCITO DE EEUU /EJÉRCITO DE NÍGER



El Ejército de Níger mató el jueves a cerca de 40 presuntos yihadistas durante una operación llevada a cabo en los alrededores de la ciudad de Chinagoder, ubicada cerca de la frontera con Malí, en respuesta a un ataque en la zona que se saldó con la muerte de cuatro civiles.



Fuentes de seguridad citadas por el portal nigerino de noticias ActuNiger han resaltado que los atacantes cayeron en una emboscada de los militares tras un ataque contra una aldea en el deparamento de Banibangou, en la región de Tillabéri (oeste).



El balance provisional apunta a la muerte de 40 personas armadas, sin que por ahora haya informaciones sobre bajas en las filas del Ejército, que no ha publicado un comunicado oficial sobre lo sucedido.



La operación fue llevada a cabo un día después de la muerte de al menos once militares en un ataque ejecutado por personas armadas no identificadas contra el convoy del prefecto de la localidad de Bankilaré al sur de esta ciudad, situada cerca de la frontera con Burkina Faso.



Bankilaré se encuentra situada en la región de Tillabéri, en la conocida como 'zona de las tres fronteras', dado que hace frontera con Burkina Faso y Malí. Esta región del país se ha visto especialmente sacudida por los ataques yihadistas durante los últimos años.