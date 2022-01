Nicaragua.- EEUU apoya la "enfática" condena de la OEA sobre el proceso electoral "antidemocrático" en Nicaragua

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Estados Unidos ha mostrado este viernes su apoyo ante la "enfática" condena que esta semana ha emitido la Organización de Estados Americanos (OEA) en referencia al proceso electoral "antidemocrático" y la represión en curso en Nicaragua, mientras ha instado al Gobierno de Daniel Ortega restablecer los derechos civiles y políticos.



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha emitido un comunicado sumándose a la condena de la OEA en el que ha destacado que en el seno de la reunión del ente regional celebrada esta semana 26 países votaron a favor de esta resolución, mientras que ninguno lo hizo en contra, demostrando que "el Gobierno de Ortega y (la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario) Murillo se encuentra aislado y sin apoyos en una región comprometida con los principios democráticos".



"El Gobierno nicaragüense asumió, junto con otros gobiernos de las Américas, un compromiso democrático con sus ciudadanos, tal y como se recoge en la Carta Democrática Interamericana", ha recordado, en este sentido, el jefe de la diplomacia estadounidense, que también ha agregado que con esta adhesión a la Carta, Nicaragua está obligado a garantizar que "sus ciudadanos tienen derecho a la democracia", algo que es responsabilidad del Gobierno hacer cumplir.



No obstante, la actual Administración "ha incumplido este compromiso al preparar unas elecciones falsas y carentes de credibilidad, al silencia y detener a los opositores y, en definitiva, al intentar establecer una dinastía autoritaria que no rinde cuentas al pueblo nicaragüense".



En este contexto, la resolución de la OEA refleja "el rotundo compromiso de la región con la democracia y el respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en las Américas".



Estados Unidos, que ya ha criticado en diversas ocasiones a Ortega y al proceso electoral nicaragüense, preparado para no aceptar los resultados, "sigue trabajando con sus socios en la región y en todo el mundo para promover la rendición de cuentas de quienes apoyan las acciones antidemocráticas de Ortega y Murillo", ha explicado Blinken.



La OEA ha pedido esta semana la puesta en libertad de los candidatos a las elecciones presidenciales del cercano 7 de noviembre, así como del resto de "presos políticos", en una última resolución en la que se ha criticado el caso omiso del Gobierno de Ortega a las recomendaciones del grupo regional.



A poco menos de tres semanas de las elecciones presidenciales, Nicaragua está atravesando una crisis política y social marcada por la represión cuyo resultado ha sido el encarcelamiento de críticos y opositores en un clima de violación de los Derechos Humanos criticado por las organizaciones internacionales que ha llevado a la comunidad internacional a alertar sobre el posible no reconocimiento de los resultados de los comicios.