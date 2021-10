"Mi corazón está roto", dice Alec Baldwin tras muerte durante rodaje

Actualiza con reacciones del sindicato y la industria del cine ///Los Angeles, 22 Oct 2021 (AFP) - El actor estadounidense Alec Baldwin dijo este viernes que tenía "el corazón roto", luego de haber disparado un arma de utilería que causó la muerte durante un rodaje de la directora de fotografía Halyna Hutchins."Mi corazón está roto por su esposo, su hijo, y todos los que conocían y amaban a Halyna", dijo Baldwin en en sus redes sociales."No tengo palabras para expresar mi conmoción y tristeza por el accidente trágico que se llevó la vida de Halyna Hutchins", tuiteó.La policía dijo que Halyna Hutchins, de 42 años, falleció el jueves en el Hospital de la Universidad de Nuevo México tras ser trasladada en helicóptero desde donde se filmaba la película "Rust".Baldwin, quien fue interrogado por detectives del condado de Santa Fe después del incidente, dijo estar colaborando con la policía "para explicar cómo ocurrió esta tragedia"."Él ofreció sus declaraciones y respondió las preguntas. Vino de forma voluntaria, y dejó el edificio después que terminara el interrogatorio", informó a la AFP Juan Rios, portavoz del sheriff.Nadie ha sido arrestado por el caso ni tampoco se han presentado cargos, informó el despacho del sheriff. Los investigadores están interrogando a los testigos.El accidente, en el cual también resultó herido el director de la película, Joel Souza, ocurrió durante la filmación de una escena en el Rancho Bonanza Creek, una locación de rodaje famosa entre los cineastas de Hollywood. Souza fue llevado a un centro médico pero según tuiteó Frances Fisher, actriz de la película, fue dado de alta.Baldwin, de 63 años, fue "visto llorando" por un periodista del diario Santa Fe New Mexican luego del interrogatorio de los detectives. El diario publicó una foto en la que se lo ve impactado en el estacionamiento del departamento del sheriff. - "Absolutamente devastados" - "Todo el elenco y el equipo está absolutamente devastado por la tragedia de hoy, y queremos transmitir nuestras más profundas condolencias a la familia de Halyna y a sus seres queridos", declaró la producción en un comunicado."Hemos interrumpido la producción de la película por un periodo indeterminado y estamos cooperando totalmente con el departamento de investigación de la policía de Santa Fe", añadió.La revista American Cinematographer seleccionó a Hutchins, nacida en Ucrania y residente en Los Ángeles, como una de las estrellas ascendentes del gremio en 2019, según su página web.Ucrania dijo que su consulado general en San Francisco estaba trabajando con las autoridades estadounidenses y hablando con los familiares de Hutchins "para brindar la asistencia consular y legal necesaria".El sindicato IATSE, al cual pertenecía Hutchins y que representa a los técnicos de la industria del cine, dijo que "era devastador saber que uno de sus miembros, la hermana Halyna Hutchins, falleció ayer"."Crear una cultura de seguridad exige vigilancia constante de cada uno de nosotros, todos los días", agregó.La sección de utilería del sindicato afirmó en un e-mail a sus asociados que "una bala fue disparada por accidente" y que ninguno de sus miembros estaba en el set en el momento, según versiones de prensa. El IATSE no respondió consultas de la AFP.La Oficina de Cine de Nuevo Mexico también evitó hacer comentarios sobre este punto, y dijo a AFP: "La seguridad de todo el elenco y equipo en Nuevo México es una prioridad todo el tiempo". - Muertes en el set - "Mi mayor temor es que alguien resulte fatalmente herido en uno de mis sets", tuiteó el director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn. "Mi corazón está con todos los afectados por la tragedia de hoy en Rust, especialmente Halyna Hutchins y su familia".Pese a que los sets de rodaje suelen tener normas para el uso de armas de utilería, se han registrado accidentes. Uno de los más famosos fue el de Brandon Lee, hijo de la leyenda de las artes marciales Bruce Lee, quien murió durante el rodaje de "El Cuervo", tras ser baleado con un arma que debía disparar balas falsas.Su hermana, Shannon Lee, dijo en Twitter: "Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y de Joel Souza y de todos los implicados en el incidente en 'Rust'"."Rust" es un western ambientado en el siglo XIX protagonizado por Baldwin y dirigido por Souza.Horas antes del incidente, Baldwin publicó en su cuenta de Instagram una foto vestido con ropas del oeste. "De vuelta a la oficina presencial. Baldwin ha actuado en películas y en programas de televisión desde los años 1980.Además de papeles importantes, incluyendo "La caza del octubre rojo" y participaciones en la franquicia "Misión imposible", Baldwin ha sido la voz de personajes animados en éxitos como "The Boss Baby".Recientemente, ganó mucha fama por su interpretación del expresidente Donald Trump en el programa de comedia "Saturday Night Live", con el que ganó su tercer Emmy.pr/gm/jvb/es/yow/dga/lm