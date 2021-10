Melbourne, la ciudad del mundo con más días confinada, vuelve a la normalidad

Melbourne (Australia). EFE/EPA/JAMES ROSS

Sídney (Australia), 22 oct (EFE).- Los más de cinco millones de habitantes de la ciudad australiana de Melbourne regresaron este viernes a la normalidad tras convertirse en la urbe del mundo que ha pasado más días bajo estricta cuarentena y tras alcanzar la meta del 70 % de la vacunación completa contra la covid-19 entre su población.

Melbourne acumula el récord de 263 días bajo orden de aislamiento al sumar los seis diferentes periodos en los que la medida fue implementada en la urbe, cuya última cuarentena terminó al iniciarse el día y tras 77 jornadas ininterrumpidas.

La ciudad australiana superó a principios de octubre a Buenos Aires, que estuvo confinada 244 jornadas entre marzo-noviembre y nueve días en mayo.

El fin de este sexto confinamiento, iniciado a mediados de agosto a raíz de un rebrote del virus, fue celebrado con algarabía en las calles por transeúntes y conductores que sonaban sus bocinas, y grupos de juerguistas reunidos en bares y restaurantes.

"Uno puede sentir el optimismo, el orgullo en lo que se ha alcanzado. Y después de todo lo que ha tomado para llegar hasta aquí, nosotros absolutamente nos merecemos sentirnos de esa manera", publicó este viernes en Twitter el jefe de gobierno de Victoria, Daniel Andrews.

El gobernante regional también anunció que desde el 1 de noviembre los australianos y residentes, así como familiares cercanos, no tendrán que hacer cuarentenas al llegar a la ciudad, una medida similar a la anunciada anteriormente por la ciudad de Sídney.

Un minuto antes del fin del confinamiento, los residentes Amanda y Keith celebraron su boda, marcando el 21 aniversario desde que se conocieron, publicó el diario The Age junto a una fotografía con el beso de los novios.

Otros residentes de Melbourne acudieron a salones de belleza y peluquerías tras superar la medianoche para celebrar la vuelta a la práctica normalidad, que aplica menos restricciones a las personas vacunadas con la pauta completa y mantiene una serie de limitaciones sobre aquellos con una o ninguna dosis.

PRIVILEGIOS PARA LOS VACUNADOS

La reapertura de Victoria, que sigue al desconfinamiento de la ciudad de Sídney desde el 11 de octubre, responde a un plan nacional basado en tasas de vacunación sobre las marcas del 70, 80 y 90 % que hasta el momento avanza a distintas velocidades en las diferentes regiones que conforman Australia.

El plan prioriza la relajación de medidas para las personas completamente vacunadas, mientras que aquellas que todavía no están deberán cumplir muchas restricciones, algo que ha creado malestar en Melbourne.

"Es algo que preocupa a todos mis colegas hosteleros. Están preocupados por el personal", comentó Danial Caneva, dueño de un bar en Melbourne a The Age, al incidir en que su sector fue "de los primeros en cerrar" y ahora serán "los primeros en ser maltratados".

Esta noche los habitantes ya no tendrán que cumplir el toque de queda nocturno y hasta diez personas podrán reunirse en interiores, además se permitirá la reapertura de varios negocios, si bien el aforo en exteriores e interiores continuará parcialmente limitado.

Las autoridades, sin embargo, mantendrán la prohibición de viajes desde Melbourne a otras zonas del estado de Victoria, donde las limitaciones serán menores con respecto a la capital regional.

Si bien Victoria está a punto de alcanzar el 90 % de administración de la primera dosis del suero contra la covid-19, hay un grupo de antivacunas que ha salido en diversas oportunidades a protestar en las calles contra las medidas sanitarias impuestas por la covid-19, algunas veces con violencia.

APERTURA PESE A CASOS

La reapertura de Victoria, donde las autoridades confirmaron hoy 2.189 contagios comunitarios y 16 fallecidos, se da en virtud a un giro en la política nacional con el objetivo de la reapertura del país y que puso fin recientemente a la férrea estrategia de decretar confinamientos breves y localizados al detectar unos pocos casos.

Melbourne, confinada por primera vez en marzo de 2020, fue el epicentro de la segunda ola de la pandemia en el país oceánico entre junio y octubre del año pasado, período en que se produjeron la mayor cantidad de muertes, especialmente entre ancianos en residencias.

En febrero de este año, Melbourne volvió a ser confinada unos días -cuando se disputaba el Abierto de Australia de tenis-, al igual que a finales de mayo y de nuevo en julio; mientras que el sexto confinamiento terminó hoy tras pasar 77 días en cuarentena.

Australia acumula más de 154.000 casos desde el inicio de la pandemia, incluidos más de 1.600 fallecidos, y ha vacunado con la pauta completa a un 71 % de la población objetivo y al 86 % con al menos una dosis. Rocio Otoya