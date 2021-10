Maduro muestra "voluntad absoluta" de normalizar las relaciones con Colombia

Foto de archivo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/RAYNER PEÑA R.

Caracas, 21 oct (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo este jueves que tiene la "voluntad absoluta" de apoyar "todas las iniciativas que se tomen" para normalizar las relaciones entre su país y Colombia, rotas desde 2019.

"Manifiesto mi voluntad absoluta de apoyar todas las iniciativas que se tomen para una normalización, para una regularización y una mejoría de las relaciones comerciales, económicas, sociales, culturales, consulares, diplomáticas entre ambos pueblos", dijo en una rueda de prensa.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela creó este jueves una comisión mixta para trabajar junto al Senado de Colombia en la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

Esta iniciativa es una respuesta a una proposición aprobada por unanimidad por el Senado de Colombia que busca un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela, presentada por el senador Jorge Guevara, del partido Alianza Verde, decisión que fue comunicada al presidente de la AN, Jorge Rodríguez.

El presidente del Senado del país andino, Juan Diego Gómez, afirmó el miércoles que la propuesta de crear una comisión legislativa bilateral para buscar la normalización de las relaciones con Venezuela es un mensaje para el Ejecutivo sobre la necesidad de avanzar en ese sentido.

Maduro dijo en su rueda de prensa que Rodríguez le había transmitido la decisión de la AN y el mandatario ratificó su apoyo a la formación de esta comisión mixta.

Venezuela rompió relaciones con Colombia el 23 de febrero de 2019, después de que el líder opositor venezolano Juan Guaidó intentara entrar desde la ciudad colombiana de Cúcuta encabezando una caravana de vehículos con ayuda humanitaria, lo que terminó en violencia en la frontera.

Acerca de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Colombia, Maduro dijo que le preguntaría por qué "visita un país campeón mundial de producción de cocaína y de exportación de cocaína a Estados Unidos".

Asimismo, le preguntaría si el cambio con respecto a la política del expresidente, Donald Trump, es "seguir yendo a Bogotá a agredir a Venezuela", así como "seguir amenazando" al país caribeño. )