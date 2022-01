Líbano.- La Justicia cita al líder de Fuerzas Libanesas a declarar sobre la violencia en las protestas en Beirut

Geagea dice que acudirá si citan antes al líder de Hezbolá



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El comisario del Gobierno en el Tribunal Militar, Fadi akiki, ha citado al líder del partido Fuerzas Libanesas, Samir Geagea, ha declarar sobre la violencia desatada en las protestas en Beirut el pasado 14 de octubre.



Geagea ha afirmado que no estaba al tanto de la cita, pero ha asegurado que se encuentra preparado para acudir, siempre que también se llame a testificar primero al líder del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, quien le ha acusado de estar detrás de las siete muertes que se produjeron en la movilización.



En este sentido, considera que se debe solicitar la declaración de aquellos "claramente implicados", como los milicianos del partido chií, y "no aquellos cuya implicación no tenemos constancia".



También ha añadido que "no tiene problema" en que el Tribunal se ocupe del caso "mientras no se manipule la investigación" y ha detallado que, de acuerdo a información del Ministerio de Defensa, fueron detenidos simpatizantes de los partidos chií por los hechos.



El líder de la formación cristiana ha asegurado que Nasralá ha lanzado "falacias, mentiras y rumores" en su contra y ha defendido que los incidentes de la protesta, organizada por Hezbolá y el partido chií AMAL contra el juez que encabeza las investigaciones sobre las explosiones en agosto de 2020, Tarek Bitar, "no tenían que ocurrir".



Asimismo, Geagea ha lamentado que "el objetivo de Hezbolá es detener la investigación sobre la explosión del puerto de Beirut" y ha reiterado las "dudas" que ha comenzado a tener sobre la responsabilidad del partido "debido a las presiones judiciales y políticas", informa la agencia libanesa NNA.



Por otro lado, ha rechazado las acusaciones de Nasralá de que Fuerzas Libanesas pretende iniciar "una guerra civil" en Líbano, y ha dicho que todos los libaneses rechazan "el control" del partido "ilegal" Hezbolá y están "hartos", por lo que los habitantes de Ain al Remmané "reaccionaron cuando los manifestantes del partido entraron en su barrio".