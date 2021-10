La UE se despidió de Merkel con un agotador debate sobre migración

Actualiza con fin de la cumbre y declaraciones ///Bruselas, 22 Oct 2021 (AFP) - Los líderes de la UE despidieron este viernes del escenario europeo a la líder alemana Angela Merkel, durante una jornada en que se discutieron extensivamente el sensible tema de la política migratoria.Merkel, quien participó en Bruselas de su cumbre europea número 107, recibió una cerrada ovación de pie de parte de los otros líderes, quienes destacaron su influencia continental en los 16 años en el poder.En la breve ceremonia de despedida, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que las cumbres de la UE "sin Angela son como Roma sin el Vaticano o París sin la Torre Eiffel", dijo una fuente europea.De acuerdo con esa misma fuente, Michel mencionó que "su despedida de la escena europea nos toca políticamente, pero también nos llena de emoción. Usted es un monumento". - Migración en la agenda - Es la jornada de este viernes, los líderes europeos se concentraron en discutir la política migratoria de la UE.Los dirigentes europeos, en particular los de países situados en el Este del bloque, acusan al gobierno de Bielorrusia de utilizar la migración clandestina como una arma política, permitiendo el paso de migrantes hacia países vecinos.Lituania y la UE acusan al gobierno del bielorruso Alexander Lukashenko de permitir el paso de inmigrantes clandestinos provenientes de Oriente Medio y África como una represalia por las sanciones que le ha impuesto la UE.Por ello, varios países pasaron a defender con todas las letras la necesidad de implementar "barreras" en las fronteras externas de la UE, una idea de extrema sensibilidad en el bloque.En una carta a la Comisión Europea 12 países pidieron además que la construcción e instalación de las "barreras" sea financiada con dinero de la propia Unión Europea.En este sentido, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen despejó cualquier duda: "he sido muy clara que (...) no habrá financiamiento para alambradas de púas ni muros" contra migrantes, dijo.Después de varias horas de discusiones en busca de un consenso, la Declaración adoptada este viernes menciona que "la UE permanece determinada a garantizar un control efectivo de sus fronteras externas", pero sin mencionar otros detalles.El documento también "invita a la Comisión" Europea a que proponga enventuales cambios en el marco legal para permitir "medidas concretas apoyadas en soporte financiero adecuado y permitir una respuesta inmediata y apropiada". - Controversia con Polonia - La jornada inaugural de la cumbre de líderes europeos arrancó bajo la sombra de la dramática agudización en la crisis de las relaciones entre la Comisión Europea y Polonia, por el rechazo de este país a admitir la supremacía plena del derecho europeo sobre la legislación nacional.En un notable esfuerzo diplomático, la UE decidió bajar el volumen a la controversia y extendió una mano negociadora a Polonia, pero se reservó la posibilidad de aplicar medidas de represalia caso el país no respete el Estado de derecho.Por ello, los líderes europeos reafirmaron la posibilidad de "recurrir a los mecanismos existentes previstos en los tratados europeos", de acuerdo con una fuente europea.El jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo que el debate sobre Polonia fue "respetuoso pero franco, en el que quedó claro (…) que es fundamental respetar el Estado de Derecho".Sin embargo, la jornada inaugural fue marcada por las dificultades de hallar una vía de consenso sobre las formas de interpretar y tratar la crisis desatada por el aumento en los precios de la energía.De acuerdo con fuentes coincidentes, las diferencias en este tema se centraron en el funcionamiento del mercado europeo de permisos de emisión de CO2, al que determinados países atribuyen la responsabilidad por el alza en los precios de la energía.Finamente, los líderes invitaron a que la Comisión Europa "estudie el funcionamiento de los mercados de gas y electricidad, así como el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión" (RCDE) para posteriormente evaluar si "ciertos comportamientos" en ese mercado "requieren acción regulatoria".ahg/eg -------------------------------------------------------------