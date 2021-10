La futura red social de Donald Trump explota en Wall Street

EnfoqueLa futura red social de Donald Trump explota en Wall Street Por John BIERS, Daniel HOFFMANNueva York, 22 Oct 2021 (AFP) - La empresa que permitirá a la red social de Donald Trump entrar en bolsa explota en Wall Street, un éxito que ilustra tanto la fiebre especulativa como la popularidad del expresidente.Luego de ser suspendida su cotización varias veces el viernes en medio de una impresionante escalada y volatilidad, la acción de Digital World Acquisition Corp subía 118% a media jornada, a 98,97 dólares. Su precio alcanzó a subir 200% este viernes luego de haber trepado la friolera de 357% al cierre del jueves.En función de los precios por acción más recientes, la capitalización bursátil de este grupo sin actividad aún, alcanza los 3.200 millones de dólares. Se trata de una cifra impresionante para una empresa nueva, desconocida y sin giro.Digital World Acquisition Corp, que se intercambia bajo el símbolo DWAC en el Nasdaq, es una sociedad de adquisición con propósito específico o SPAC en inglés: este tipo de empresas son simples cascarones que cotizan en bolsa y luego se fusionan con una empresa a la que aportan fondos que levantaron al ingresar al mercado a través de la venta inicial de acciones.Estos vehículos financieros son una forma popular de entrar en bolsa, más fácil, rápida, y barata que las tradicionales IPO (oferta pública de venta de acciones) que cobró fuerza en los mercados occidentales desde hace dos años.En los últimos 12 meses se crearon en Wall Street unas 350 SPAC que levantaron más de 107.000 millones de dólares, según la consultora Dealogics.Cuando entró al Nasdaq en septiembre, DWAC levantó 293 millones de dólares.Resultó que la empresa con la que se fusionará es el nuevo grupo de medios y tecnología fundado por Trump en febrero en Delaware, que se encargará del proyecto de red social del millonario ex mandatario republicano."Truth Social" es el nombre de la nueva futura plataforma que es presentada como una alternativa a Facebook, Twitter y YouTube, que le impiden tener cuentas porque consideran que Trump incitó a sus partidarios a la violencia antes de la invasión del Capitolio el 6 de enero.En un comunicado publicado el miércoles para anunciar la fusión con DWAC, Trump dijo que busca "resistir a la tiranía de los gigantes tecnológicos" y se indignó por haberse visto "reducido al silencio". - "Señal de los tiempos" - Este frenesí ilustra el apetito de los inversores por el proyecto del millonario republicano.DWAC es uno de los términos más citados en el foro WallStreetBets del sitio Reddit, que reúne a 11 millones de pequeños inversores adeptos a las posiciones de alto riesgo en bolsa.Este ascenso fulgurante de DWAC recuerda al de Gamestop y otros títulos que tuvieron igual progresión a inicios de año, impulsados por compras de un ejército de pequeños inversores.Pero también parece enmarcarse en motivaciones políticas de parte de los compradores ahora que Trump, derrotado por Joe Biden en noviembre, continúa teniendo una muy alta popularidad entre los republicanos.Para Patrick O'Hare, jefe de análisis de mercados en Briefing.com, el paralelismo con el caso GameStop es evidente, en particular porque la especulación alrededor de estas SPAC se multiplica desde hace algunos meses en Estados Unidos."Son juegos de dinero", resume O'Hare. "En una señal de los tiempos. No hay ninguna razón fundamental para justificar los movimientos que observamos", resumió.La popularidad de Trump entre sus partidarios podría explicar también parte del avance de DWAC.Trump jamás reconoció oficialmente su derrota y dio a entender que buscará la Presidencia nuevamente en 2024.dho/vmt/mr/lm -------------------------------------------------------------