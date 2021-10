La defensa de Benzema pide su absolución y ataca con dureza a Valbuena

Mathieu Valbuena (c) antes de ayer en Versalles durante el juicio. EFE/EPA/IAN LANGSDON

París, 22 oct (EFE).- Los abogados de Karim Benzema en el caso del chantaje con un vídeo sexual a Mathieu Valbuena pidieron este viernes la absolución de su cliente, al tiempo que atacaron con dureza al su excompañero en la selección, del que consideran que por "envidia" quiere implicarle.

En un duro alegato, el letrado Sylvain Cormier aseguró que Valbuena "es víctima de sus actos", ya que fue él mismo quien se grabó en el vídeo sexual con el que posteriormente intentaron chantajearle.

El letrado aseguró que Valbuena pudo incluso haber cometido un acto delictivo ya que la joven con la que mantiene relaciones sexuales no sabía que estaba siendo grabada.

"Nadie se ha preocupado por esa mujer, ni siquiera los investigadores", aseguró Cormier, que mantuvo su línea de defensa según la cual los celos deportivos han llevado a Valbuena a cargar las tintas contra Benzema.

Cormier y otro de los letrados del madridista, Antoine Vey, insistieron en que no hay pruebas materiales de la complicidad de Benzema en el intento de chantaje a Valbuena y señalaron que la acusación ha querido implicar a su cliente a causa de su celebridad.

"Desde el primer momento la acusación quería hundir a una estrella y por eso mediatizaron el caso desde el primer instante", aseguró Cormier, quien consideró que se han mantenido los cargos porque "después de tanta publicidad no pueden decir que se han equivocado".

Algo similar dijo de Valbuena, del que afirmó que "se ha visto superado por el caso, ha ido demasiado lejos y ahora no puede dar marcha atrás".

Vey puso en duda la versión de Valbuena, según la cual se sintió amenazado en la conversación que mantuvo con Benzema en Clairefontaine el 6 de octubre de 2015 durante una concentración de la selección nacional francesa, charla sobre la que reposa buena parte de la acusación contra el delantero del Real Madrid.

Según el letrado, pese a que en aquel momento Valbuena ya estaba en contacto con la policía, no dijo nada a los investigadores de este diálogo.

"Solo lo hizo mes y medio más tarde, cuando se filtró a la prensa el contenido de una conversación telefónica entre Benzema y su amigo Karim Zenati", dijo.

En la misma, interceptada por la policía, Benzema y su amigo de la infancia, que fue quien le pidió intervenir en el caso, se reían de Valbuena.

Ese diálogo telefónico es el segundo elemento retenido por la Fiscalía para pedir contra Benzema 10 meses de prisión exentos de cumplimiento y 75.000 euros de multa.

En el mismo, Benzema relata a Zenati que la conversación que acababan de mantener en Clairefontaine "dejó pálido" a Valbuena, interpretado por la acusación como un claro signo del miedo que le provocó su compañero de selección.

La defensa consideró que es una interpretación y refuta su carácter intimidatorio. También rechaza que el hecho de que Benzema hable en plural en esa conversación telefónica implique que formaba parte de la banda que trataba de extorsionar a Valbuena.

"No hay ningún elemento que muestre que Benzema estaba en contacto con los otros acusados, más allá de su amigo, ni que conociera las intenciones que tenían con el vídeo sexual", indicó Vey.

Cormier insistió en la personalidad de su cliente "al que en toda su carrera solo han sacado tres tarjetas amarillas, que ha pasado por dos clubes y que sigue pagando sus impuestos en Francia". "¿Por qué entraría en esta banda delictiva?".