John Textor, de los Óscar al fútbol europeo

Lisboa, 22 oct (EFE).- Amasa una fortuna, tiene ocho Oscar por efectos especiales, creó el holograma de Michael Jackson, es un fanático del fútbol y en agosto compró el 18 % del Crystal Palace. Se trata de John Textor, que ayer retomó las negociaciones para comprar el 25 % del Benfica, que supondría un desembolso de 31 millones de euros.

El primer acercamiento de Textor con el Benfica se produjo a través del empresario José António dos Santos, conocido en Portugal como "El rey del frango (pollo)", al que le pretendía comprar un total de 5.750.000 de acciones, es decir, el 25 % de la sociedad.

Sin embargo, para entonces, el pasado mes de julio, tanto dos Santos como Vieira ya habían sido detenidos y acusados de diferentes delitos de corrupción, con, presuntamente, serios perjuicios tanto para el Estado luso como para el Benfica, entre otras entidades.

La operación no salió adelante, ya que Rui Costa, vicepresidente con Vieira que asumió el cargo de presidente interino tras su dimisión, decidió paralizar la compraventa hasta que no se definiera la nueva junta directiva.

Y fue el jueves cuando se celebró la ansiada reunión a petición del inversor y filántropo americano, que podría suponer el desembarco de Jonh Textor en el fútbol portugués y un importante punto de partida para catapultar la marca Benfica.

De momento, ya ha habido un primer encuentro y en un siguiente paso, según ha comunicado el club luso, Texto comunicará cuales son sus intenciones con el Benfica, para que la dirección pueda analizarlas.

FILÁNTROPO CON TRECE MILLONES DE SEGUIDORES

En su cuenta de Twitter sobrepasa los 13 millones de seguidores, muchos más que la gran mayoría de futbolistas de las principales ligas europeas.

Un filántropo que apuesta por las academias del fútbol, como la del FC Florida, y que también se ha hecho un hueco en la industria de las plataformas televisivas a través de "fuboTV", especializada en la emisión en directo, sobre todo de eventos deportivos.

Su cenit mediático lo ha alcanzado con su empresa de Los Ángeles Digital Domain, que creó los efectos especiales de "Titanic", "El extraño caso del Benjamin Button" (4 Óscar) u otras como "Armageddon", "El club de la lucha" o "Deadpool".

La revista Forges lo ha definido como "el gurú de la realidad virtual de Hollywood", sobre todo por la sorpresa que causó el holograma que creó del rapero Tupac Shakur, asesinado en Los Ángeles en 1996 y al que "le dio vida" en 2012 para que apareciera de forma virtual en el festival de música 'Coachella Valley'.

Posteriormente, en 2014, su empresa desarrolló el holograma de Michael Jackson en los premios 'Billboard'.

DESEMBARCO EN LA PREMIER LEAGUE

Su primera acometida en el fútbol europeo tuvo lugar el pasado mes de agosto, cuando se hizo pública la adquisición de acciones del John Textor, que meses antes ya había sonado como inversor en la sociedad anónima del Benfica.

Algunos medios ingleses publicaron el pasado verano que Textor intentó adquirir todo el club, aunque finalmente se hizo con el 18 % de accionariado, un paquete similar al que ostenta el presidente del club, Steve Parish.

Al conjunto que entrena Patrick Vieira y en el que juega el exportero del Valencia y Getafe Vicente Guaita le han sentado muy bien los 106 millones de euros aportados por Textor, sobre todo para liquidar deudas y para consolidarse en la Premier League.

La promoción del Crystal Palace en Estados Unidos también ha aumentado de forma exponencial, mientras Textor no para de 'tuitear' los logros de cualquier equipo de las diferentes categorías del club inglés.

ADEPTO DE UN FÚTBOL PARA EL PUEBLO

En día de las elecciones presidenciales del Benfica, Textor comparó dos realidades: "Con el gran #NUFC (Newcastle) ahora conquistado por un tirano singular, los clubes del Reino Unido deberían prestar atención a lo que está sucediendo en todo Portugal hoy. Miles de #Benfiquista acuden a las urnas para elegir a su líder, demostrando al Benfica como el verdadero club del Pueblo. ¡Impresionante!".

Y es que el pasado 9 de octubre fue un día histórico para el club encarnado, con récord de participación de socios para elegir a su nuevo presidente, Rui Costa, después de la abrupta marcha de Luís Filipe Vieria, que dejó la presidencia acusado de varios delitos de corrupción aún por juzgar.

En el Benfica lo tienen claro, el 63 % de las acciones que están en propiedad del club no se venden. Por su parte, John Textor tampoco pretende comprar ningún paquete accionarial sin la anuencia y la sintonía con la Junta Directiva.

Es por eso que la reunión entre el inversor americano y la presidencia no se produjo hasta ayer jueves, 21 de marzo, una vez que había concluido el proceso electoral.

Carlos García.