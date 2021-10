Japón se compromete a incrementar su uso de las renovables para 2030

Fumio Kishida en foto de archivo. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Tokio, 22 oct (EFE).- El Gobierno de Japón aprobó hoy un nuevo plan energético que incluye un mayor uso de las renovables para 2030, de cara a cumplir los objetivos de neutralidad de carbono hacia 2050 y antes de la cumbre global sobre cambio climático.

La estrategia señala que el país incrementará las fuentes de energía renovables a entre el 36 y el 38 % de su mix energético para 2030, más del doble de lo que suponían en el ejercicio 2019, según el documento adoptado por el Ejecutivo.

Japón también aspira a reducir hasta casi la mitad su dependencia de las fuentes de energía térmicas como el carbón o el petróleo hasta el 41 %, desde el 75,7 % que suponen en la actualidad.

El Gobierno pretende de este modo "maximizar los esfuerzos para dar prioridad a las renovables como principal fuente energética para 2050", según recoge la última estrategia energética de Japón, que cada tres años aprueba un plan de este tipo.

En cuanto a la energía nuclear, supondrá entre el 20 y el 22 % de la producción total para 2030, según consta en el plan.

En el último ejercicio fiscal las centrales atómicas del país aportaban solo un 6 % del mix energético, dado que la mayoría de este tipo de instalaciones permanecen desactivadas a raíz de la catástrofe de Fukushima de 2011 y de las regulaciones más estrictas aprobadas a raíz del desastre.

Sin embargo, el actual Ejecutivo nipón aspira a avanzar en la reactivación progresiva de las centrales del país al considerarlas piezas esenciales en su plan de recorte de emisiones, aunque para ello deberán superarse las numerosas trabas regulatorias y judiciales pendientes.

El plan nipón también incluye por primera vez objetivos concretos para el hidrógeno y el amoníaco, dos combustibles que no emiten dióxido de carbono al ser quemados, y que se espera que aporten un 1 % de la generación total energética para 2030.

Con todas estas medidas, Japón aspira a reducir las emisiones con efecto invernadero al 46 % para 2030, la última meta que anunció el Ejecutivo nipón durante la jornada de la Cumbre de Líderes sobre el Clima celebrada el pasado abril.

El Ejecutivo que lidera Fumio Kishida explicará estos "esfuerzos concretos" en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) con vistas a "liderar a la comunidad internacional hacia una sociedad descarbonizada", según dijo hoy el viceportavoz del Gobierno, Yoshihiko Isozaki, en rueda de prensa.

No obstante, el líder del Gobierno nipón no tiene previsto asistir presencialmente a la cita que tendrá lugar en la ciudad de Glasgow, en el Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre, debido a que coincidirá con la celebración de elecciones en Japón.