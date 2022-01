Isabel Gemio se pronuncia sobre la exclusiva de Gustavo, chófer de Teresa Campos, atacando a Bigote Arrocet

17-06-2021 Isabel Gemio EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



Recuperada del Covid y confesando que le ha resultado "pesado" el aislamiento aunque no se puede quejar porque "podría haber sido peor" y ha estado "muy cuidada" durante la enfermedad, Isabel Gemio ha vuelto a la vida pública asistiendo, repleta de energía y con la mejor de sus sonrisas, a unos premios de interiorismo celebrados en la capital.



Tan discreta como de costumbre, pero fiel amiga de Rocío Carrasco, la presentadora ha confesado qué le parece el inminente regreso de la hija de Rocío Jurado con la segunda parte de su docuserie, 'En el nombre de Rocío',y se ha mostrado de acuerdo con la posibilidad de que haga públicos los diarios íntimos de la chipionera porque "no creo que le haga daño a su madre". "Que haga lo que ella considere. Ella sabrá por qué lo saca. Lo que Rocío haga lo respetaré siempre. Es dueña de su vida y que haga lo que le dé la gana", señala, si desvelar si ha podido hablar con la mujer de Fidel Albiac en los últimos tiempos.



Muy cauta a la hora de hablar de las acciones legales que ha interpuesto Gloria Camila en contra de su hermana para evitar que difunda los escritos de su madre, Isabel entiende que la hija de Ortega Cano "está en su derecho y defiende lo que tiene que defender", pero "es triste". "Me da tristeza pensar en Rocío. Yo lo llevaría muy mal", asegura.



Ya olvidado su 'rifirrafe' de hace un año con María Teresa Campos por aludir a la edad de la comunicadora y a su relación con Edmundo Arrocet, Gemio confiesa que han retomado su amistad y sorprende al anunciar que "un día de estos quedaremos a comer". "Nos mandamos un mensaje, a partir de una edad lo que importa en la vida es lo que importa", señala, dejando claro que tanto la malagueña como ella han pasado página sobre lo ocurrido.



Sin querer entrar sobre las declaraciones que Gustavo, chófer de Teresa, ha dado en la revista Semana sobre Bigote - que "no he leído ni me importa" - Isabel sí ha querido definir al fiel asistente de la madre de Terelu Campos: "Es maravilloso, fiel, legal. Que diga lo que le dé la gana también".



