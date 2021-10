HWR advierte de "prohibición" de protestas contra el Gobierno en El Salvador

Fotografía de archivo del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

San Salvador, 21 oct (EFE).- El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, advirtió este jueves que un decreto aprobado ayer en el Congreso de El Salvador buscaría "frenar" las protestas contra el Gobierno de Nayib Bukele, aunque el órgano de Estado lo ha negado.

"El Salvador: ayer la Asamblea aprobó una norma que, con la excusa de la pandemia, prohíbe las protestas. Se trata de una prohibición desproporcionada y generalizada y, por ello, violatoria de estándares de DDHH", dijo Vivanco en la red social Twitter.

Añadió: "Evidentemente el objetivo es frenar las protestas contra Bukele".

Desde el 15 de septiembre pasado, miles de salvadoreños han protestado en las calles en tres ocasiones contra el Gobierno de Bukele por la adopción del bitcóin, la falta de transparencia y lo que diversos sectores consideran una deriva "autoritaria".

También han sido cuestionadas en las protestas decisiones del Congreso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que son señalados de ser afines al Ejecutivo, como la destitución de jueces y la autorización de la reelección presidencial inmediata.

La Asamblea Legislativa de El Salvador prohibió el miércoles las concentraciones públicas y privadas que no sean deportivas y culturales, mientras que el presidente de este órgano de Estado, Ernesto Castro, negó que la medida sea para impedir protestas contra el Gobierno.

La medida, aprobada solo tres días después de la más reciente manifestación de miles de salvadoreños en las calles de la capital, incluye multas y la posibilidad de enfrentar un proceso penal.

El decreto legislativo suspende hasta el 8 de diciembre próximo las actividades que "impliquen concentraciones masivas, sin distanciamiento social, donde participen personas sin esquema completo de vacunación y donde no se respeten los protocolos de bioseguridad".

El órgano Legislativo emitió este jueves un comunicado en el que señaló que las disposiciones aprobadas "no prohíben la libertad de manifestación pública".

En el documento se señala que "las marchas y manifestaciones populares están permitidas siempre que se cumpla con estas disposiciones" en referencia al uso de mascarilla, distanciamiento social y poseer el "esquema completo de vacunación".