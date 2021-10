Herrera explica que insulto visto como homofóbico por la FIFA es coloquial

Fotografía de archivo donde aparece el entrenador de Tigres, Miguel Herrera. EFE/José Méndez

Monterrey (México), 22 oct (EFE).- El exseleccionador y actual entrenador de los Tigres, Miguel Herrera, lamentó este viernes que la FIFA interprete como un insulto homofóbico que merece sanción una expresión que en México es parte del "lenguaje coloquial", pero pidió a los aficionados prudencia para evitar mayores problemas.

"En la FIFA han tomado como si realmente fuera un insulto el grito y en México no lo es como tal. Nosotros lo usamos para cualquier cosa ese adjetivo: saludamos a un amigo y así le decimos, lo usamos en el lenguaje coloquial", explicó el entrenador del Tri en el Mundial Brasil 2014.

La FIFA ha sancionado a la Federación Mexicana de Fútbol y la seleccción absoluta debió jugar en casa un partido sin aficionados frente a la de Jamaica, en septiembre, en el comienzo de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar.

Herrera pidió a sus compatriotas comprender la situación y el criterio de la FIFA para evitar un castigo mayor al fútbol.

"Debemos entender como aficionados que hay un organismo al que le parece una mala expresión ese grito, que lo ven como malo. Tenemos que entender y no castigar a nuestro fútbol", matizó.

"Es momento de ponernos la pilas y erradicar esto, que tampoco nos lleva a nada porque si fuera un insulto realmente y que el que está dentro de la cancha se molestara, estoy completamente de acuerdo, pero llegó un momento en que hasta los porteros lo hacían de broma para que saliera ese grito", subrayó Herrera.

Los Tigres de Herrera visitarán el sábado en el estadio Azteca al líder América, que dirige el argentino Santiago Solari.

Herrera se reencontrará con el club al que condujo a dos títulos nacionales.

"Jugar contra América no me da nada más que ir a buscar el triunfo. Será un buen partido, dos equipos que pelean en lo más alto de la tabla. El América como líder, nosotros en terceros. Tenemos que ganar para buscar clasificar" a la liguilla final, manifestó.

El partido entre América y Tigres corresponde a la decimoquinta jornada del torneo Apertura.