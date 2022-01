Gloria Camila huye de la prensa cuando le preguntamos por la separación de Antonio David y Olga Moreno

27-06-2021 Gloria Camila EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 22 (CHANCE)



Intentando mantener su vida privada en un discreto segundo plano desde hace bastante tiempo, es habitual que Gloria Camila intente no pronunciarse sobre las polémicas que habitualmente rodean a su mediática familia. Centrada en su carrera de actriz y alejada de la prensa rosa, la hija de Ortega Cano se ha mantenido al margen del enfrentamiento entre Rocío Carrasco y el resto de su familia y, a pesar de haber iniciado acciones legales para que su hermana no haga públicos en su docuserie los escritos privados de Rocío Jurado, nunca ha hablado públicamente sobre el asunto.



Por lo tanto, es lógico que tampoco rompa su silencio acerca de la sorprendente separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, pero también es normal que le preguntemos por ello, ya que es una de las personas más cercanas a Rocío Flores y también tiene muy buena relación con el que fue su cuñado. De hecho, durante el confinamiento - cuando los hoteles de la capital estaban cerrados - el entonces colaborador se quedaba en la casa de Gloria Camila cuando venía a 'Sálvame'.



¿Sabía la hermana de Rocío Carrasco que el matrimonio de Antonio David y Olga estaba roto?, ¿Conocía la existencia de terceras personas por parte del exguardia civil? Son preguntas a las que Gloria guarda silencio pero a las que parece no querer ni enfrentarse ya que, al vernos, ha huido a las carreras, protagonizando una surrealista escena en la noche madrileña. ¡Dale al play y no te la pierdas!