Fútbol/Premier.- (Previa) El Liverpool aspira a otra conquista ilustre en Old Trafford

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Liverpool visitará al Manchester United en el partido más interesante de la novena jornada de la Premier League, en la que el Chelsea defenderá su liderato en casa frente al Norwich City y el Manchester City visitará al equipo sorpresa en esta primera parte de la competición, el Brighton.



Después de conquistar el Wanda Metropolitano (2-3) y dejar más que encarrilada su clasificación a octavos de final en la Liga de Campeones, el Liverpool aspira a conquistar otro de los grandes estadios del fútbol europeo, Old Trafford.



El equipo 'red', segundo en la Premier a un solo punto del Chelsea, quiera aprovechar la irregularidad del Manchester United, que vive agarrado a la épica de Cristiano Ronaldo y que solo ha sumado un punto en las tres últimas jornadas ligueras, resultados que le han hecho caer a la sexta posición. Los 'diablos rojos' solo han sumado una victoria en sus diez últimos partidos de Premier contra el Liverpool.



Mucho más cómodo se presenta el compromiso del líder, que jugará delante de su gente en Stamford Bridge ante el peor equipo de la competición, un Norwich City que no conoce la victoria y es colista con un paupérrimo bagaje de dos puntos en ocho jornadas.



En el Etihad Stadium, se enfrentarán el tercer y el cuarto clasificado de la Premier. El Manchester City, a dos puntos del primer puesto, se mide con el Brighton, que solo ha encajado una derrota en toda la temporada, aunque todavía no se ha enfrentado a ninguno de los 'grandes' del fútbol inglés.



Además, el Arsenal, que ha frenado su progresión con dos empates seguidos, intentará recuperar su mejoría con el duelo que abre la jornada frente al Aston Villa, mientras que el Tottenham defenderá su quinta plaza en campo del West Ham.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 9.



-Viernes.



Arsenal - Aston Villa.



-Sábado.



Chelsea - Norwich City.



Crystal Palace - Newcastle.



Everton - Watford.



Leeds United - Wolverhampton.



Southampton - Burnley.



Brighton - Manchester City.



-Domingo.



Brentford - Leicester City.



West Ham - Tottenham.



Manchester United - Liverpool.