Fútbol.- Puyol: "Piqué es uno de los mejores centrales de la historia"

"Me quedo con el Clásico del 2-6 por su significado y porque marqué"



BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)



El exjugador del FC Barcelona Carles Puyol ha asegurado que su excompañero Gerard Piqué es uno de los "mejores centrales de la historia" y confía en que dé este domingo el máximo nivel en el Clásico del Camp Nou contra el Real Madrid, un duelo que vivió varias veces quien fuera capitán del considerado como mejor Barça de la historia.



"Si me tengo que quedar con un Clásico me quedaría con el 2-6 en el Bernabéu, por el partido, el resultado y por el significado que era quedar prácticamente campeones de Liga. Y marqué el 1-2", recordó el embajador de LaLiga en declaraciones facilitadas por la competición.



Puyol reconoció que su fuerte no era anotar, y de ahí que recuerde con cariño ese gol en el Bernabéu. "Marcar goles para mí era extraordinario, no marqué muchos. Y poder marcar en un Clásico siempre es especial. Marqué en un momento complicado porque se habían puesto por delante y coger ventaja, con el 1-2, siempre da tranquilidad", aportó.



Por otro lado, halagó a Gerard Piqué, uno de los pocos supervivientes de aquel 2-6 y que cerró, de hecho, la goleada. "La verdad es que la conexión con Gerard fue muy rápida, primero conectamos fuera y luego en el terreno de juego era muy fácil jugar a su lado", rememoró.



"Gerard es un jugador con una calidad enorme, que conocía muy bien el juego del Barcelona por ser de la Masia. Es para mí uno de los mejores centrales de la historia", sentenció Puyol.



Y, sobre ese Barça de Pep Guardiola, no tiene duda de que fue el mejor. "Son muy buenos recuerdos, podría decir que son los mejores años de mi carrera por lo que ganamos y por cómo lo ganamos, lo que disfrutamos y el grupo que había. Fueron años espectaculares", reconoció.