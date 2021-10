El entrenador del Athletic de Bilbao, Marcelino García Toral, (d) en rueda de prensa dando cuenta del partido de mañana sábado ante el Villarreal en San Mamés. EFE/LUIS TEJIDO

Bilbao, 22 oct (EFE).- Athletic y Villarreal se miden este sábado en San Mamés con Europa en la cabeza, el equipo bilbaíno después de tres semanas sin competir en las que se ha ratificado en su ambición de alcanzar una plaza europea y el 'groguet' todavía eufórico por el 1-4 con el que se impuso el miércoles al Young Boys en Suiza, que le cambió radicalmente su situación en la Liga de Campeones.

Será un choque que les llegue a los dos equipos de manera muy diferente. Al Athletic casi desencanchado tras añadirse el aplazamiento de su visita al Santiago al parón liguero por los partidos de selecciones, lo que no ha gustado mucho en Bilbao.

El Villarreal, en cambio, encadena tres partidos en siete días, incluido uno de la exigencia en lo mental y en lo físico de los Champions League.

Al Athletic, tanto tiempo sin jugar le ha servido para recuperar jugadores, además de para cabrearse por verse en un contencioso en el que no le va demasiado, el de LaLiga con la FIFA con los aplazamientos consecuencia de lo tardíos de los últimos encuentros de la CONMEBOL en las ventanas de selecciones.

El principal recuperado es Asier Villalibre, baja en los dos últimos partidos, pero también Nico Williams y Oier Zarraga, también con algunos problemas en el parón. Asimismo, Unai Nuñez ha mejorado del esguince que le impidió estar disponible ante el Alavés, pero aún no como para poder entrar entra en la convocatoria.

No obstante, a ninguno se le espera en el once inicial que presente Marcelino García Toral. Un equipo titular sin más dudas que las de si volverán los también disponibles Yeray Álvarez y Oihan Sancet.

Algo que tampoco se espera ante el gran nivel ofrecido por el joven Daniel Vivian y porque el hombre en el que probablemente siga pensando el técnico asturiano junto a Iñaki Williams en ataque sea Raúl García. Que fue el autor del gol de la victoria ante el Alavés.

Son seguros mañana de inicio Unai Simón bajo palos; Íñigo Lekue, Íñigo Martínez y Mikel Balenziaga, en defensa; Unai Vencedor y Dani García en el doble pivote; y Alex Berenguer e Iker Muniain en el bandas en el centro del campo.

El Villarreal llega con la necesidad de lograr un buen resultado, ya que los castellonenses no están sumando los puntos que esperaban en el campeonato liguero a pesar de haber encajado solo una derrota, la sufrida el pasado fin de semana ante Osasuna.

La parte negativa de la trayectoria del equipo de Unai Emery es que solo ha ganado dos partidos de Liga, lo que les hace estar alejados de los primeros puestos de la tabla y aunque a los castellonenses les falta un partido por jugar, una derrota en Bilbao dejaría al equipo en una posición incómoda.

El Villarreal llega al partido tras la victoria en la Liga de Campeones con el Young Boys que ha reforzado anímicamente al equipo si bien también ha supuesto un esfuerzo y un desgaste importante, lo que hace pensar que el técnico podría dar entrada a algunos jugadores de refresco.

Para este partido Emery recupera a Boulayé Dia, recuperado de sus molestias en la rodilla, pero el central Raúl Albiol será duda hasta última hora tras el golpe recibido en la cabeza y la posterior pérdida de conocimiento en el partido jugado en Suiza el pasado miércoles.

Además, el técnico deberá estar pendiente de la evolución del centrocampista francés, Francis Coquelin, que recibió un fuerte golpe en el partido de Champions.

- Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón; Lekue, Vivian, Íñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Vencedor, Dani García, Muniain; Raúl García e Iñaki Williams.

Villarreal: Gero Rulli, Juan Foyth, AÏssa Mandi o Albiol, Pau Torres y Pervis Estupiñán; Étienne Capoue, Parejo, Trigueros; Gerard Moreno, Paco Alcácer, Yeremi Pino o Arnaut Danjuma.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear).

Árbitro VAR: César Soto Grado (Comité Riojano).

Estadio: San Mamés.

Hora: 21:00.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Athletic: 9º, 13 puntos; Villarreal: 12º, 11 puntos.

La clave: La frescura del Athletic, que lleva tres semanas sin competir, frente el posible cansancio del Villarreal, que encadena su tercer partido en una semana.

El dato: El primer partido con el aforo al completo en San Mamés, 601 días después de otro Athletic-Villarreal.

Las frases:

Marcelino García Toral: "Estamos bien, jugamos en casa y el público está con nosotros".

Emery: "Espero al Athletic del sello de Marcelino, el que más corre, el que más te exige, el que te obliga"

El ambiente: El público de San Mamés espera con muchas ganas el partido después de tres semanas sin ver a su equipo e ilusionada como está porque entre en competición europea tras cuatro años sin conseguirlo.

-----------------------------------------------------------------