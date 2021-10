Estados Unidos asegura que no ha cambiado su política respecto a Taiwán

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una fotografía de archivo. EFE/Michael Reynolds

Washington, 22 oct (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos afirmó este viernes que no ha cambiado su política respecto a Taiwán, pese a que el presidente Joe Biden asegurara el jueves que su país defenderá la isla en caso de que China la ataque.

"No ha habido ningún cambio, el presidente no estaba anunciando ninguna modificación de nuestra política, ni ha tomado ninguna decisión que cambie nuestra política", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria cuando fue preguntada al respecto.

La portavoz subrayó que la relación entre EE.UU. y la isla en materia de defensa está regida por la Ley de Relaciones con Taiwán, que, agregó, establece una serie de principios a los que Washington seguirá adhiriéndose, como ayudar a los taiwaneses a mantener "una capacidad suficiente de autodefensa".

"Otro principio es que EE.UU. considerará cualquier esfuerzo para determinar el futuro de Taiwán por medios que no sean pacíficos como una amenaza a la paz y la seguridad del Pacífico occidental", dijo Psaki.

El jueves, Biden subrayó durante un evento televisado por la cadena CNN que "Estados Unidos tiene el compromiso" de defender militarmente a Taiwán en caso de que China decida atacar la isla.

"China, Rusia y el resto del mundo saben que Estados Unidos tiene el Ejército más poderoso de la historia", apuntó el mandatario estadounidense.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Wang Wenbin, reaccionó este viernes exigiendo a EE.UU. que deje de enviar "señales equivocadas" sobre Taiwán.

"Exigimos a Estados Unidos cautela tanto en sus palabras como en sus actos respecto a la cuestión taiwanesa. Deben abstenerse de mandar señales equivocadas a los secesionistas taiwaneses, así como de dañar gravemente las relaciones sino-estadounidenses", avisó Wang.

Desde Bruselas, donde se encuentra de visita, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, aseguró que su país seguirá proporcionando a Taiwán las capacidades necesarias para que pueda defenderse, pero descartó "especular" sobre la reacción de Washington si China ataca la isla asiática.

Aun así, dijo que EE.UU. no busca un conflicto abierto en torno a Taiwán.

La isla, que se considera un territorio autónomo con un Gobierno y un sistema político propios, es uno de los mayores motivos de conflicto entre China -que reclama su soberanía- y EE.UU., dado que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán.

La tensión entre las dos superpotencias se ha elevado en las últimas semanas a raíz de las últimas incursiones aéreas chinas cerca de Taiwán y de las informaciones de que EE.UU. tiene destinado a un pequeño contingente de militares en la isla desde hace al menos un año para entrenar a las fuerzas locales.