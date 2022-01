España.- La Princesa de Asturias reivindica que los jóvenes tienen "mucho que aportar" en la entrega de los premios

22-10-2021 Los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía durante la entrega de los premios Princesa de Asturias POLITICA CASA S. M. EL REY



Asegura que los galardonados le sirven de inspiración para seguir asumiendo sus responsabilidades "con el mayor compromiso"



OVIEDO, 22 (EUROPA PRESS)



La Princesa de Asturias ha ensalzado la labor de todos los galardonados con los premios que llevan su nombre, asegurando que la motivan a seguir estudiando y asumiendo su responsabilidad "con el mayor compromiso" y defendiendo que proyectan en los más jóvenes como ella "la certeza de que también tenemos mucho que aportar".



"Conoceros", ha dicho la Princesa Leonor a los galardonados en el acto de entrega en el Teatro Campoamor, "es algo que me ha motivado aún más en mi tarea de formarme y estudiar". "Proyectáis sobre nosotros, sobre los más jóvenes, la certeza de que también tenemos mucho que aportar, que podemos ser importantes y mostrarnos responsables para tratar de pensar en un futuro más sostenible, más justo, mejor para todos", ha aseverado.



"Estudiar y observar vuestra obra, me ilusiona y me llena de fuerza para seguir asumiendo mis responsabilidades y trabajar siempre con el mayor compromiso", ha asegurado la heredera del trono, incidiendo en que "nuestros premiados son guía imprescindible para todos nosotros". "Os felicito a todos y os admiro", les ha dicho.



La hija mayor de Felipe VI ha tenido palabras de reconocimiento para todos los premiados. De Gloria Steinem, Premio de Comunicación y Humanidades, ha ensalzado "su comprometida defensa de los derechos de las mujeres", mientras que a la organización Camfed, premiada en la categoría d e Cooperación Internacional, le ha agradecido "su trabajo esencial en el educación de tantas mujeres y niñas que sufren discriminación o violencia".



En el caso de la premiada en Artes, Marina Abramovic, ha mencionado "su talento extraordinario y la emoción que provoca en los espectadores", de Amartya Sen, Premio en Ciencias Sociales y el único que no ha asistido a la ceremonia, ha resaltado que "dedica su inteligencia a buscar soluciones contra las desigualdades sociales" y a Emmanuel Carrère, premio de las Letras, "por permitirnos sentir y ayudamos a entender al mundo".



De Teresa Perales, premiada en Deportes, ha elogiado "su fuerza,determinación y constancia", mientras que de los investigadores de las vacunas contra la Covid-19, galardonados en el apartado de Investigación Científica y Técnica ha resaltado que "han demostrado que la ciencia aporta seguridad y progreso. Por último, ha dado las gracias al premio Concordia, el chef José Andrés y su World Central Kitchen "por alimentar a personas que lo necesitan".



TERCER DISCURSO DE LEONOR



El de este viernes ha sido el tercer discurso de la Princesa Leonor en los galardones que llevan su nombre. La heredera del trono se estrenó en 2019 con 13 años, la misma edad con la que lo hizo su padre, el Rey Felipe, en 1981.



La presencia de la Princesa de Asturias en Oviedo para participar tanto en la entrega de los premios como en todos los actos que se celebran en torno a ellos ha supuesto su primer viaje de regreso a España, después de que el pasado 30 de agosto se trasladara a Gales para cursar allí el bachillerato.



En su intervención, durante la que el Rey y la Reina han intercambiado miradas de orgullo y complicidad, la propia Princesa Leonor ha hecho alusión a esta cuestión. "Vuelvo pronto a mis estudios con el recuerdo de una nueva entrega de premios que, una vez más, nos emociona y nos conmueve".



"Y echaré mucho de menos esta tierra, Asturias, a la que quiero tanto y donde mi hermana Sofía y yo nos sentimos siempre en nuestra casa", ha remachado, en un guiño a la cálida acogida que estos dos días le han dado los ciudadanos en Oviedo.