Enfrentamiento entre necesitados en el Nuevo Mirandilla

Cádiz/Vitoria, 22 oct (EFE).- Cádiz y Alavés se enfrentan este sábado en el feudo gaditano, el estadio Nuevo Mirandilla, en un duelo que, sin ser agónico por las alturas de la temporada en las que se disputa, sí es el de dos rivales acuciados por los malos resultados que quieren huir de los puestos 'calientes' del descenso.

Un triunfo sería para el Cádiz, que llega al encuentro 16º y tras una derrota frente al Espanyol, el bálsamo perfecto en un momento delicado que podría agravarse si los de Álvaro Cervera caen derrotados ante un Alavés que, de igual manera, llegará herido y sediento de puntos.

De hecho, el Cádiz comparte con Alavés y Granada la no deseada estadística de haber vencido solo un partido hasta el momento, con el agravante de que alaveses y granadinos han disputado un encuentro menos; y sólo el colista Getafe y el Levante empeoran este dato al no haber ganado todavía.

El conjunto andaluz quiere ganar su segundo partido liguero y, en caso de lograrlo, sería el primero que los de Cervera vencerían esta temporada en el estadio Nuevo Mirandilla, donde de quince puntos posibles solamente han sacado tres, en los empates cosechados ante el Levante, Barcelona y Valencia; mientras que los otros dos encuentros se saldaron con derrota, contra el Osasuna y la Real Sociedad.

El Cádiz ha conseguido un solo triunfo este temporada, ante el Celta (1-2) fuera de casa y se están acercando cada vez más a los puestos de descenso, de los que están separados por dos puntos.

Los albiazules todavía no han puntuado lejos de su estadio y tan solo han logrado un triunfo en casa, eso sí, ante el Atlético de Madrid por 0-1.

El conjunto vasco visita a los gaditanos en pleno crecimiento como ya demostró la pasada jornada ante el Real Betis, ante el que perdió en los últimos minutos, tras ofrecer la mejor imagen en lo que va de curso.

Aunque el martes hay otro duelo directo ante el Elche, Javi Calleja no va a ahorrar nada y apostará por un “once” muy similar al que se midió al equipo bético en un buen partido pero con un mal resultado.

La falta de gol es el mayor debe en el 'Glorioso'. Con solo dos tantos anotados es el peor equipo de las cinco grandes ligas europeas de cara a la portería rival, aunque en los últimos duelos ha conseguido generar más ocasiones.

Miguel De la Fuente y Joselu Mato podrían repetir titularidad en una plantel que tiene a todos sus integrantes disponibles para enfrentarse al Cádiz, que presumiblemente cederá el balón a los babazorros.

Ademá, Luis Rioja y Facundo Pellistri volverán a ser los encargados de surtir balones a las referencias ofensivas del Alavés, mientras que Tomás Pina y Toni Moya podrían repetir en el mediocampo con permiso de Mamadou Loum. En la zaga volverán a estar Matt Miazga y Víctor Laguardia y Rubén Duarte y Ximo Navarro en cada flanco.

Por su parte, Cervera, técnico del Cádiz, no podrá contar en este partido con los lesionados José Mari Martín-Bejarano y Jon Ander Garrido.

Alineaciones probables:

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Fali, Haroyan, Espino; Jonsson, Alarcón, Salvi, Arzamendia; Sobrino y Negredo.

Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo, Laguardia, Miazga, Duarte; Rioja, Loum o Pina, Moya, Pellistri; Miguel De La Fuente y Joselu.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (colegio castellano-manchego).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Horario: 16.15 horas.

-La clave: Quien marque el primer gol podría traspasarle al rival una presión que ninguno quiere tener.

-El dato: El Alavés buscará su primera victoria en el campo del Cádiz en Primera División, ya que los dos partidos que han disputado en la máxima categoría finalizaron con una victoria gaditana y un empate.

-Las frases:

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz: “Recordar el año pasado para hablar de este no es una solución”.

Javier Calleja, técnico del Alavés: “Hay que mirar hacia adelante porque ahora nos jugamos muchísimo”.

-El entorno: La afición del Cádiz se ha mostrado molesta por los episodios recientes de salidas nocturnas de algunos jugadores de la plantilla.