Emery: "El Athletic nos va a exigir al máximo"

Vila-real (Castellón), 22 oct (EFE).- El entrenador del Villarreal, Unai Emery, señaló en rueda de prensa que el Athletic Club de Bilbao, rival al que visitan este sábado, les va a exigir al máximo, dado su potencial, en una semana que ha sido muy cargada para su equipo al tener que disputar tres partidos, mientras que su rival lleva sin jugar desde antes del parón de selecciones.

“Este es un inicio de campeonato con varias jornadas, hay alteraciones de calendario y hemos tenido que parar. No creo que a ellos les afecte estar parados, yo espero al Athletic del sello de Marcelino, el que más corre, el que más te exige, el que te obliga. Espero a ese Athletic a pesar de estas semanas de parón”, indicó.

“El Athletic nos va a respetar, saben que deberán estar a su mejor nivel para hacernos daño. Nosotros los respetamos mucho, sabemos de su calidad y su nivel, por lo que si queremos ganar allí debemos dar lo máximo. Nos tocará sufrir, pasar por malos momentos, pero debemos saber aguantar y aprovechar nuestras posibilidades. Con el Athletic sabemos bien lo que nos espera, aunque pararlos es lo complicado”, añadió el técnico vasco.

Preguntado por la espectacular irrupción de Yéremy Pino tras cumplir su primer año como jugador del primer equipo, Emery apuntó que "es bueno que se hable de los jóvenes y de la cantera. Es un jugador mucho más maduro a su edad, nunca deja de trabajar y ayudar al equipo. Ha mejorado en la pausa y ese es un proceso que trabajamos para que salga esa calidad".

Sobre el estado físico de sus jugadores informó: "Jugamos cada tres días y eso nos obliga a estar muy vivos a la hora de elegir a los jugadores. Debemos anticipar cómo están y cómo lo pueden acusar. Albiol es un jugador con mucha experiencia, recupera bien y trabaja para ello. Además del golpe, del que pensamos que está recuperado, pero vamos a ver cómo está. Además ya tenemos a Día recuperado”.

Ante el Athletic, el Villarreal jugará su tercer partido en apenas una semana y el técnico destacó que todos ellos son "equipos que te exigen y que te hacen correr y dar de ti lo mejor". "Debemos encontrar situaciones que nos den la opción de dar un paso más adelante y dar el mejor nivel".

"Tengo claro que podemos perder con cualquiera, por lo que mañana jugaremos con los que mejor están. Pero lo haremos si están bien los jugadores y vemos que no hay peligro, ya tenemos una experiencia de otros partidos para saber si podemos arriesgar", prosiguió.

Emery advirtió que los equipos rivales les respetan y trabajan mucho para anular su estilo de juego. "Estamos viendo que la capacidad de desborde de Danjuma o Pino es algo que los rivales nos están intentando anular. Vemos que es algo que nos obliga a buscar soluciones. Debemos ser nosotros y tener paciencia para ser nosotros y buscar las soluciones para que las decisiones del rival no nos compliquen", concluyó. EFE

