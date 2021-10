El primero y el último se juegan puntos vitales en Uruguay

Facundo Torres de Peñarol, en una fotografía de archivo. EFE/Paolo Aguilar/Pool

Montevideo, 22 oct (EFE).- Uno primero y el otro último, el Peñarol y el Villa Española inaugurarán este sábado la octava fecha del Torneo Clausura uruguayo con un partido que pondrá en juego puntos vitales para ambas escuadras.

Líder de la clasificación con 16 unidades, el local sabe que este fin de semana tiene la posibilidad de retener el primer lugar de la tabla y de mantener o ampliar su ventaja sobre el Nacional, equipo al que se enfrentará en la próxima jornada.

Para ello deberá vencer a un Villa Española que todavía no ganó en el Clausura y que apenas suma una victoria en los 22 partidos del presente Campeonato Uruguayo.

Con los jóvenes Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez como titulares, el Peñarol tratará de lograr un triunfo que podría parecer fácil, pero que en el Apertura no logró conseguir frente a un equipo que le robó un punto gracias a un tanto de tiro libre de su portero.

El domingo, el Nacional intentará retornar a la senda del triunfo en el encuentro frente al Rentistas.

Luego de sumar cuatro victorias consecutivas, el once de Martín Ligüera perdió este jueves frente al Wanderers y cayó al quinto lugar de la tabla de posiciones.

Mientras tanto, el Rentistas intentará sumar su tercera victoria consecutiva.

Ese mismo día, el Deportivo Maldonado recibirá al Montevideo City y el Boston River visitará al Liverpool. También se enfrentarán el Cerrito y el Montevideo Wanderers.

El lunes, el Cerro Largo, segundo con 13 puntos, jugará contra el Plaza Colonia, que debe sumar de a tres si quiere mantenerse como líder de la Tabla Anual acumulada.

Además, el Progreso recibirá al Sud América y el Fénix visitará al River Plate.

- Encuentros correspondientes a la octava jornada del Torneo Clausura uruguayo:

23.10: Villa Española-Peñarol.

24.10: Deportivo Maldonado-Montevideo City, Liverpool-Boston River, Cerrito-Montevideo Wanderers y Nacional-Rentistas.

25.10: Progreso-Sud América, Cerro Largo-Plaza Colonia y River Plate-Fénix.