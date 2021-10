El once más valioso del clásico: 615 millones € con de Jong a la cabeza

El centrocampista neerlandés del FC Barcelona Frenkie De Jong en una reciente foto de archivo. EFE/ Alejandro García

Madrid, 22 oct (EFE).- El once titular más valioso que se podría formar, por su valor de mercado, con los jugadores disponibles de Barcelona y Real Madrid que se enfrentarán este sábado tendría un precio de 615 millones de euros, con el neerlandés Frenkie de Jong como el más caro (90 millones).

Sin el argentino Leo Messi (80 millones), es el centrocampista de Países Bajos el que coge su testigo en cuanto a valor, y es también el mejor jugador de toda la competición en esta clasificación, por delante de su compañero Pedri (80), que no podrá jugar por lesión.

Según datos extraídos de la web especializada Transfermarkt, el primer futbolista del Real Madrid en valor de mercado es el brasileño Carlos Henrique Casemiro (70 millones), seguido de cerca de su compañero uruguayo en el centro del campo Fede Valverde (65).

Como sorpresa, el francés Karim Benzema, candidato al Balón de Oro y quien suma 11 goles y ocho asistencias en 11 encuentros con la camiseta blanca esta temporada, no forma parte del once más valioso, ya que su valor cae hasta los 25 millones, cifra propiciada sobre todo por su edad (33 años).

En la portería, el belga Thibaut Courtois le gana la partida al alemán Marc-Andre Ter Stegen por solo cinco millones (60 a 55). El guardameta germano alcanzó los 90 millones hace dos años, pero sus problemas de rodilla y el mal momento que atraviesa el Barcelona le han hecho disminuir su valor.

La defensa la forman Sergiño Dest (30 millones), Éder Militao (40), David Alaba (55) -debutante en un clásico el próximo domingo-, y el francés Ferland Mendy (50).

En la delantera también hay una cara nueva como Memphis Depay (45 millones), al que acompañan Ansu Fati (60) y un futbolista como Vinicius Junior, que ha visto aumentado 10 millones su valor en la última actualización gracias a su gran inicio de temporada, situándose en los 50 millones.

El belga Eden Hazard, llamado a ser una estrella del Real Madrid tras su llegada en 2019, pero que tras continúas lesiones no ha podido rendir, ni de cerca, al nivel esperado, se ausenta de este once.

El exjugador del Chelsea es el futbolista de LaLiga que más valor ha perdido tras la reciente revisión (15 millones) y se sitúa en 25, dejando muy atrás los 150 que alcanzó hace justo tres años.

Así, el Barcelona cuenta con cuatro jugadores presentes en el once más valioso, por los siete de un Real Madrid que es el club con más valor de LaLiga (756 millones). Los azulgranas ocupan la tercera posición (672) por detrás del Atlético de Madrid.

El once lo forman Courtois (60 M€); Dest (30 M€), Alaba (55 M€), Militao (40 M€), Mendy (50 M€); Frenkie de Jong (90 M€), Casemiro (70 M€), Valverde (65 M€); Ansu Fati (60 M€), Vinicius (50 M€) y Memphis (45 M€).