El Love to Rock devuelve la euforia y el baile a 5.000 valencianos vacunados

La Marina de Valencia acoge el "Love to rock", el primer festival sin restricciones de movilidad en la Comunitat Valenciana, en el que el público podrá bailar de pie y transitar libremente entre sus tres escenarios que ofrecerán las actuaciones de bandas como Ginebras, Novedades Carminha, La Casa Azul, Depedro, León Benavente o Carolina Durante. EFE/Biel Aliño

Valencia, 22 oct (EFE).- El festival Love to Rock Experience ha reunido hoy frente al Mediterráneo, en La Marina de Valencia, a 5.000 personas que, tras acreditar estar vacunados y llevar mascarilla, han podido bailar con una cerveza en la mano frente a un escenario casi dos años después y dejarse llevar por la euforia de un reencuentro festivo que es también un alivio tras vivir la parte más dura de la pandemia.

Tenda, Ginebras, Novedades Carminha y La Casa Azul han puesto banda sonora a esta noche que sabía a estreno, en la que se ha bailado la música en directo, pero también con las sesiones de Miss Deep'In y Fat Gordon en el escenario La Pérgola, e incluso con la música que sonaba entre actuación y actuación.

La tarde amenazaba lluvia y las nubes negras que se cernían en el cielo desde la apertura de las puertas del recinto han descargado con cierta intensidad durante el concierto de Ginebras, aunque finalmente la tormenta ha pasado y el viento -que soplaba con fuerza- ya solo se ha mencionado como aliado para evitar la propagación del virus.

Había muchas ganas de volver a disfrutar de cierta libertad, de recuperar la esencia festiva de los grandes acontecimientos en la Comunitat Valenciana, territorio pionero y puntero en las macrocitas musicales que poco a poco recupera la esperanza de volver a la normalidad.

Uno de los promotores del festival, Sergi Almiñana, ha valorado el hecho de que la gente pueda estar de pie y circulando por el recinto, y ha destacado el hecho de que los asistentes "son bastante responsables: han venido con sus mascarillas y en los accesos estaban informados de que tenían que presentar el certificado covid".

Un certificado de vacunación que ha sido el punto de inflexión para permitir la celebración de este evento, y que se utilizará también la semana próxima en el SanSan de Benicassim, con un aforo muy superior y que se regirá con las mismas reglas que el Love to Rock.

Fueron los promotores de estos eventos los que abogaron por este certificado para garantizar la seguridad sanitaria en sus recintos y, finalmente, la Generalitat valenciana ha permitido que se solicite por parte de los organizadores como control de acceso.

En general, ha dicho Almiñana, que también es presidente de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana, "lo que ha ocurrido es que lo que estábamos anunciando en el sector: que el formato de pie conforme a la situación actual sanitaria es totalmente viable y el público entiende que el certificado es la manera que hay para disfrutar de la música".

Las madrileñas Ginebras se han alegrado también de ver a tanta gente bailando, y a su vez, han revindicado la igualdad y los derechos de las personas LGTBI, "más allá del día del Orgullo, porque si no ocurren cosas como las de Samuel".

Los gallegos Novedades Carminha no han ocultado sus ganas de "ver a la gente tomando cervezas" frente a un escenario y han confesado al público que su "gasolina" es ver a la gente bailando. Y han convertido en una auténtica "verbena" el recinto en el que ya nadie era capaz de dejar de bailar.

Además de la música, la gastronomía ha tomado la Terraza Malabar del edificio Veles e Vents con una oferta de menús gastronómicos y tapas marineras y, allí mismo, se podrá ver varios proyectos musicales de vanguardia bajo la denominación "Export by Volumens".

Esta segunda edición del Love to Rock continuará el sábado con mejor meteorología y con conciertos matutinos en La Pérgola, a partir de las 11.30 con actuaciones de bandas como Júlia, Mujeres e Is.las, con el acompañamiento de los pinchadiscos Fat Gordon y Yahaira Dj.

Ya por la tarde, a partir de las 16.30 horas, el festival contará con Lola Von Dage, Depedro, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Carolina Durante y León Benavente.

Rosabel Tavera