El Getafe no podrá contar con Mata, Jankto y Vitolo para recibir al Celta

El delatero del Getafe Jaime Mata, en una imagen de archivo. EFE/Mariscal

Getafe (Madrid), 22 oct (EFE).- Los centrocampistas del Getafe Victor Machín "Vitolo" y Jakub Jankto y el delantero Jaime Mata, no se recuperarán a tiempo de sus lesiones y se perderán el choque que disputará su equipo el próximo lunes frente al Celta en el Coliseum Alfonso Pérez.

El técnico Quique Sánchez Flores no podrá llamar a nuevos efectivos y tendrá que conformarse con los mismos jugadores que consiguieron empatar 0-0 en su visita al Levante en su debut en el banquillo azulón.

Es más que probable que ninguno pueda disputar los tres partidos que tiene que afrontar el Getafe esta semana. Aparte de encontrarse con el Celta, el conjunto madrileño tendrá que visitar al Granada el jueves y recibir al Espanyol el próximo domingo.

Vitolo, cedido por el Atlético de Madrid este verano y uno de las adquisiciones más esperanzadoras del Getafe para este curso, sufre una lesión en un sóleo que le ha impedido disputar buena parte de los partidos de su equipo. En concreto, el jugador azulón se ha perdido cuatro encuentros por lesión y además no ha sido convocado en otros dos. Apenas ha jugado 188 minutos en todo el curso.

Tampoco ha tenido mucha suerte Jankto. El jugador checo, dejó muy buenas sensaciones en los primeros partidos del Getafe, pero una desafortunada acción durante el partido ante el Rayo Vallecano le dejó fuera de juego hace cinco jornadas.

Jankto se lesionó a los trece minutos del duelo tras intentar centrar un balón desde la banda izquierda. En un principio, parecía que iba a estar mucho tiempo fuera de los terrenos de juego. El anterior entrenador, José Miguel González "Míchel" avisó de que podía sufrir una rotura de peroné, pero finalmente el diagnóstico fue un fuerte esguince de tobillo.

De momento, el internacional checo se ha perdido los partidos ante el Atlético de Madrid, el Betis, la Real Sociedad y el Levante. Si no hay sorpresas, se añadirán otros tres más a la lista, porque igual que Vitolo y Jaime Mata, Jankto sigue entrenándose al margen del grupo.

Precisamente, Jaime Mata, una de las opciones para acabar con la sequía goleadora del Getafe, que apenas ha marcado tres tantos en nueve jornadas, sigue sin recuperarse de unas molestias físicas que no le permitieron enfrentarse al Levante. Mata forzó para jugar hace dos jornadas frente a la Real Sociedad y de los tres es el que más opciones tiene de disputar alguno de los partidos de esta semana.

Quique Sánchez Flores tendrá que alinear un once sin profundidad por las bandas. Sin Jankto y sin Vitolo, dos opciones para jugar más abierto tanto por la izquierdo como por la derecha, el Getafe se queda sin una alternativa diferente a la que tuvo que utilizar la pasada jornada.

Ante el Levante, de inicio, el Getafe llegó a jugar con cuatro medio centros (Mauro Arambarri, escorado a una banda, Florentino Luís, David Timor y Nemanja Maksimovic de enlace con la delantera) más Carles Aleñá en la zona derecha.

Ese sistema reportó al Getafe más estabilidad defensiva, pero perdió mordiente en ataque. Apenas disfrutó de un par de ocasiones claras y se marchó del Ciutat de Valencia sin marcar. Pero, por lo menos, por primera vez en este curso, el Getafe no recibió ni un gol. Ahora, Quique, sin Jaime Mata, Jankto y Vitolo, tendrá que volver a confeccionar un once para intentar sumar su primera victoria en LaLiga Santander. EFE

jjl/ea