El Flamengo, a la caza del Mineiro en medio de las primeras críticas a Renato Gaúcho

Fotografía de archivo de los jugadores de Flamengo. EFE/Evaristo Sa/Pool

Río de Janeiro, 22 oct (EFE).- El Flamengo se enfrentará este sábado al Fluminense en una nueva edición del clásico carioca, en el que intentará reducir la abultada distancia que le separa del líder del Campeonato Brasileño, el Atlético Mineiro, en medio de las primeras críticas al técnico Renato Gaúcho.

El 'Fla', campeón de las dos últimas Ligas, empieza esta 28ª jornada en la segunda posición de la clasificación, a diez puntos de distancia del equipo de Belo Horizonte, aunque con dos partidos menos que podrían reducir considerablemente esa diferencia.

Sin embargo, el cuadro rojinegro no atraviesa su mejor momento, después de encadenar dos empates consecutivos.

El primero de ellos fue en la anterior jornada, cuando no pasó del 0-0 en casa ante el recién ascendido Cuaibá y desaprovechó una oportunidad de oro para recortar tres puntos al Mineiro, que horas antes había perdido ante el Atlético Goianiense.

El segundo tropiezo llegó el miércoles en el partido de ida de semifinales de la Copa de Brasil, en el que consiguió in extremis un 2-2 gracias a un penalti transformado por Pedro en el tiempo añadido.

Pese a la buena temporada del equipo, que disputará la final de la Copa Libertadores ante el también brasileño Palmeiras, el técnico Renato Gaúcho ha sido objeto de las primeras críticas desde que llegó al banquillo flamenguista, en julio de este año.

El rendimiento del equipo se ha resentido de forma notable por culpa de varias bajas importantes, entre ellas la del media punta uruguayo Giorgian de Arrascaeta, quien se ha perdido varios partidos esta campaña entre lesiones y convocatorias con su selección.

Actualmente, De Arrascaeta se recupera de una lesión en un muslo y no se espera que reaparezca hasta el próximo día 30, cuando el Flamengo afrontará un duelo decisivo por el título ante el Mineiro en el Maracaná de Río de Janeiro.

Además del creativo uruguayo, tampoco estarán presentes en el clásico del sábado ante el 'Flu' otras piezas clave del equipo, como los delanteros Gabriel Barbosa 'Gabigol' y Bruno Henrique o los defensas Filipe Luís y David Luiz.

Por su parte, el Atlético Mineiro recibirá el domingo en su estadio al Cuiabá, con la confianza de haber goleado 4-0 al Fortaleza en la otra semifinal de la Copa de Brasil.

Esa contundente victoria sirvió para tapar las heridas que dejó la derrota ante el Goianiense (2-1) en la pasada jornada del Campeonato Brasileño, después de 18 partidos consecutivos invicto.

Ante el Cuiabá es duda el delantero Hulk, tras sufrir un fuerte pisotón durante el partido contra el Fortaleza.

Además, el técnico Cuca podría introducir otros cambios en el once, pues los defensas Nathan Silva y el paraguayo Junior Alonso, así como el centrocampista argentino Nacho Fernández, están apercibidos de sanción y se perderán el importante partido contra el 'Fla' de la próxima semana si ven una tarjeta amarilla.

En la parte baja de la clasificación, dos históricos del fútbol brasileño siguen con problemas: Gremio y Santos.

La escuadra de Porto Alegre, penúltima de la clasificación, a dos puntos de la salvación, aunque tiene partidos pendientes por disputar, jugará como visitante frente al Atlético Goianiense.

El Santos abrirá el sábado la jornada en un duelo directo por la salvación contra el América Mineiro, cuyos últimos resultados le han acercado a los puestos de descenso.

Por su parte, el Sao Paulo respira un poco más aliviado después de su reciente triunfo en el clásico ante el Corinthians (1-0), lo que le permitió alejarse de la zona de peligro, aunque esta jornada tendrá un partido difícil ante el Bragantino, uno de los equipos revelación de la temporada.

Partidos de la vigésima octava jornada del Campeonato Brasileño:

.Sábado: Santos-América Mineiro, Juventude-Ceará, Fluminense-Flamengo y Fortaleza-Athletico Paranaense.

.Domingo: Atlético Mineiro-Cuiabá, Internacional-Corinthians, Bragantino-Sao Paulo y Bahía-Chapecoense.

.Lunes: Atlético Goianiense-Gremio y Palmeiras-Sport Recife.