El Barça no gana el clásico en el Camp Nou desde hace tres años

Partido de la Liga de fútbol jugado en el Nou Camp entre Barcelona y Real Madrid en 2020. EFE/ Andreu Dalmau

Madrid, 22 oct (EFE).- El Barcelona, que recibirá este domingo al Real Madrid, no gana el clásico en el Camp Nou desde octubre de 2018, cuando goleó por 5-1 con un triplete del uruguayo Luis Suárez y sentenció a Julen Lopetegui como técnico del conjunto blanco.

Desde entonces ambos equipos se han enfrentado en el feudo azulgrana en tres oportunidades, la primera en la semifinal de la Copa del Rey, con un balance de dos empates y un triunfo del Real Madrid, en su última visita.

Aquel contundente triunfo, en el que no participó el argentino Leo Messi, tuvo a Suárez, ahora en el Atlético de Madrid, como gran protagonista con su triplete. El brasileño Philipe Coutinho y el chileno Arturo Vidal abrieron y cerraron la fiesta del conjunto catalán y el drama del cuadro blanco que derivó en la destitución de Lopetegui al día siguiente y en el nombramiento de Santiago Solari.

Casi cuatro meses después, el 6 de febrero de 2019, el Real Madrid sacó un empate (1-1) en la ida de las semifinales del torneo copero, pero ese marcador no le sirvió para llegar a la final, porque en la vuelta, el día 27, un doblete de Luis Suárez y un autogol del francés Raphael Varane sellaron el 0-3 para el cuadro de Ernesto Valverde.

En la décima jornada de la campaña 2019/20, el 18 de diciembre de 2019, el clásico se saldó con unas inusuales tablas a cero, y en la pasada temporada, el 24 de octubre de 2020, el conjunto que dirigía el francés Zinedine Zidane se impuso por 1-3 con dianas del uruguayo Fede Valverde, Sergio Ramos (de penalti) y el croata Luka Modric, mientras que Ansu Fati equilibró momentáneamente el marcador al inicio del choque.

El Real Madrid llega al presente duelo con tres victorias consecutivas en el clásico, que el Barcelona no gana desde el 2 de marzo de 2019, cuando se impuso en la vigésima sexta jornada de LaLiga Santander por 0-1 con un gol del croata Ivan Rakitic con Valverde en el banquillo azulgrana y Solari en el blanco.

Esas tres victorias suponen la mejor racha del Real Madrid ante su eterno rival desde las tres que logró entre el 4 de diciembre de 1977 y el 23 de septiembre de 1978, todas en liga (2-3, 4-0 y 3-1).

La mejor serie de triunfos para los blancos en el clásico se remonta a los años 60. Enlazó seis entre el 1-3 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa el 22 de abril de 1962 y el 1-2 que logró en la competición liguera el 28 de febrero de 1965 en una remontada firmada por José Martínez Pirri y Fernando Serena.

Contando victorias y empates (3 y 5), el Real Madrid enlazó ocho encuentros sin perder entre el 3 de marzo de 2011 (2-2 en el Bernabéu) y el 19 de abril de 2003 (1-2 en el Camp Nou).

No obstante, la mejor serie de triunfos consecutivos está en los cinco que logró el Barcelona entre el 13 de diciembre de 2008 (2-0) y el recordado 29 de noviembre de 2010 con la 'manita' (5-0) del cuadro de Pep Guardiola sobre el de Jose Mourinho.