El Arsenal recupera la alegría

Redacción deportes, 22 oct (EFE).- El Arsenal volvió este viernes a la senda de la victoria tras ganar 3-1 al Aston Villa después de dos tropiezos consecutivos frente al Brighton (0-0) y el Crystal Palace (2-2) que frenaron su ascenso hacia la zona noble de la Premier League.

En tierra de nadie en la clasificación, pero no muy lejos de los puestos europeos, el equipo de Mikel Arteta necesitaba una victoria para recuperar las buenas sensaciones de hace no muchas jornadas.

La euforia desatada en el conjunto londinense tras encadenar nueve puntos seguidos después de superar al Norwich, al Burnley y al Tottenham, se vio frenada en seco después de encadenar dos pinchazos que ahora se han visto aliviados con tres puntos solventes contra el Aston Villa.

Con el noruego Martin Odegaard de inicio en el banquillo como principal novedad en la alineación, el Arsenal cimentó su victoria en una buena primera parte en la que dejó prácticamente sentenciado el choque gracias a la solvencia de una de las agradables apariciones de la 'era Arteta' en los "gunners": Emile Smith Rowe.

El joven centrocampista inglés (21 años) cuajó una excelente actuación con una asistencia a los 23 minutos en el primer tanto del curso para el ex atlético Thomas Partey y con un gol, el 3-0, en la segunda parte tras un derechazo desde dentro del área.

Entre medias, también marcó Pierre-Emerick Aubameyang después de recoger el rebote de un penalti que falló él mismo. El portero argentino Emiliano Martínez adivinó las intenciones del delantero gabonés y después no pudo con el rechace.

Cerca del final, Jacob Ramsey redujo distancias. Fue insuficiente para el Aston Villa, que acumula tres derrotas consecutivas y se desinfla. De momento, puede vivir tranquilo.

Los equipos de abajo, Burnley, Newcastle y Norwich, todavía no han ganado ni un partido y el Aston Villa tiene un colchón de siete puntos sobre el Burnley, último club que descendería a la Championship. El Arsenal, por su parte, se instaló en la novena plaza a un punto de los puestos europeos a falta de la disputa del resto de la jornada.