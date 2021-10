Comisario: Arma disparada por Baldwin mata a cinefotógrafa

SANTA FE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — El actor Alec Baldwin disparó un arma de utilería en el set de un western y mató a la directora de cinematografía, dijeron las autoridades. El director de la película resultó herido, y la policía está investigando lo sucedido.

Halyna Hutchins, la directora de fotografía de “Rust”, y el director Joel Souza recibieron disparos el jueves en el desierto en las afueras del sur de Santa Fe.

Según un portavoz de Baldwin, hubo un accidente relacionado con un fallo en el disparo de una pistola de utilería con salvas. El portavoz del alguacil del condado de Santa Fe, Juan Rios, dijo que los detectives estaban investigando qué tipo de proyectil se descargó y cómo. No se presentaron cargos de inmediato.

El diario The Santa Fe New Mexican reportó que Baldwin, de 63 años, fue visto llorando el jueves afuera de la comisaría, pero no se logró obtener de momento declaraciones del actor.

Las pistolas de utilería disparan balas de salva, cargas de pólvora que producen un destello y un estallido, pero no un proyectil duro. Pero cuando se aprieta el gatillo, el papel o el parche de plástico se expulsa del cañón con suficiente fuerza que puede ser letal a corta distancia, como se demostró en el caso de la muerte de un actor en 1984. En otro accidente en un set de rodaje en 1993, el actor hijo del astro de las artes marciales Bruce Lee murió luego que una bala quedara en una pistola de utilería.

Hutchins, de 42 años, fue trasladada vía aérea al Hospital Universitario de Nuevo México, donde fue declarada muerta por personal médico, dijo el departamento del alguacil. Souza, de 48, fue transportado en ambulancia al Centro Médico Regional Christus St. Vincent Regional, donde es atendido.

“Los detalles no están claros en este momento, pero estamos trabajando para saber más, y respaldamos una investigación a fondo de este evento trágico”, manifestaron John Lindley, presidente del Sindicato Internacional de Directores de Fotografía, y Rebecca Rhine, su directora ejecutiva, en un comunicado.

Agentes de policía acudieron alrededor de las 14:00 horas al set ubicado en Bonanza Creek Ranch luego que una llamada al número de emergencias 911 alertara que una persona había sido baleada en el lugar, dijo Rios. El rancho se ha utilizado en docenas de películas, incluido el reciente western con Tom Hanks “News of the World” (“Noticias del gran mundo”).

“Esta investigación sigue abierta y activa”, señaló Rios en un comunicado. “No se han presentado cargos con relación a este incidente. Los detectives continúan interrogando a testigos”.

Hutchins, graduada en 2015 del American Film Institute, fue directora de fotografía de la cinta de acción “Archenemy” de 2020, protagonizada por Joe Manganiello. La revista American Cinematographer la nombró una “estrella en ascenso” en 2019.

“Estoy tan triste por perder a Halyna. Y tan enfurecido de que esto pudiera ocurrir en un plató”, expresó Adam Egypt, director de “Archenemy”, en Twitter. “Ella era un talento brillante absolutamente comprometida con el arte y con el cine”.

Manganiello llamó a Hutchins “un talento increíble” y “una gran persona” en su cuenta de Instagram. Dijo que tenía suerte de haber trabajado con ella.

Baldwin ya se había asociado antes como productor con Souza en la película de 2019 “Crown Vic” (“Mientras la ciudad duerme”), en la que Thomas Jane interpreta a un veterano policía de Los Ángeles que busca a dos asaltantes de banco violentos. El primer filme de Sousa fue “Hanna’s Gold” (“El oro de Hanna”) de 2010, sobre la búsqueda de un tesoro, con Luke Perry como protagonista.

La producción de “Rust” quedó suspendida. La película trata sobre un niño de 13 años que debe valerse por sí mismo y cuidar de su hermano menor tras la muerte de sus padres en Kansas en la década de 1880, según el sitio web Internet Movie Database. El adolescente se da a la fuga con su abuelo (interpretado por Baldwin) tras ser sentenciado a la horca por el asesinato accidental de un ranchero local.

En 1993, Brandon Lee, el hijo de 28 años de Bruce Lee, murió tras recibir un disparo de un arma calibre .44 durante la filmación de una escena de la película “The Crow” (“El cuervo”). Se suponía que el arma dispararía salvas, pero una necropsia reveló la presencia de una bala cerca de su columna vertebral.

Una cuenta de Twitter manejada por la hermana de Lee, Shannon, dijo: “Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y con Joel Souza y todos los involucrados en el incidente de ‘Rust’. Nadie debería morir nunca con un arma en un set de filmación. Punto.”

En 1984, el actor Jon-Erik Hexum murió después de dispararse a sí mismo en la cabeza con un arma de utilería con salvas mientras fingía jugar a la ruleta rusa con una Magnum calibre .44 en el set de la serie de televisión “Cover Up”.

___

Berry reportó desde Phoenix. El periodista de AP Jake Coyle contribuyó a este despacho.