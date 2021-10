Cambio climático daña preparación de las tropas, dice Pentágono

(Bloomberg) -- El cambio climático ya está afectando la preparación para el combate de las fuerzas armadas estadounidenses y brindando oportunidades que China podría aprovechar, dijo el viernes la funcionaria número dos del Pentágono.

“El cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos causados por el cambio climático afectan todo, desde la cantidad de días que podemos estar volando y entrenando” hasta la capacidad de utilizar instalaciones militares a medida que sube el nivel del mar o se producen sequías, dijo Kathleen Hicks, subsecretaria de Defensa de Estados Unidos, en una entrevista con el presentador Joe Mathieu en el programa “Sound On” de Bloomberg Radio.

El cambio climático podría afectar las líneas de combustible de los militares e incluso la capacidad de sus aviones para “rondar en el aire”, dijo.

Hicks emitió los comentarios después de que el Pentágono publicara un nuevo análisis de riesgo climático, que advierte sobre un “empeoramiento de las implicaciones” para la seguridad nacional de EE.UU., incluido el peligro de que China intente aprovechar los peligros climáticos en la región del Indo-Pacífico.

Competencia en el Ártico

Hicks dijo que, en áreas como el Ártico, “estamos empezando a ver mucha más competencia de Rusia y China en y alrededor de minerales estratégicos, y reservas y recursos estratégicos”. Dijo que era necesario proteger las misiones científicas en estas áreas y controlar los posibles “conflictos y errores de cálculo” con China y Rusia.

El cambio climático también aumenta el grado en el que el ejército es llamado a realizar misiones de ayuda humanitaria y en casos de desastre en el extranjero y en EE.UU., dijo Hicks. Citó un aumento en el uso de la Guardia Nacional en los últimos años para ayudar a combatir amenazas como los incendios forestales durante todo el año en EE.UU.

Hicks dijo que el Departamento de Defensa está trabajando para reducir su propia huella de carbono del combustible que compra mediante el uso de aviones, tanques e instalaciones militares. Dijo que el uso de microrredes y estaciones de carga de vehículos eléctricos sería parte de la solución.

“Estamos elaborando el presupuesto de 2023 para obtener los costos” para reducir la huella de carbono, dijo Hicks. “Nos aseguramos de que nuestra fuerza esté entrenada y equipada para operar en condiciones extremas y tenga el equipo de prueba adecuado para los efectos climáticos”, dijo. “Nos aseguramos de tener una infraestructura resistente, de que nuestra cadena de suministro sea resistente e innovadora”.

Hicks es la primera mujer en servir como subsecretaria de Defensa. Anteriormente encabezó el equipo de transición del Pentágono del presidente Joe Biden y trabajó como experta en seguridad nacional en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Se desempeñó como subsecretaria adjunta de Defensa para Estrategia, Planes y Fuerzas entre 2009 y 2012 y como subsecretaria principal adjunta de Política entre 2012 y 2013.

